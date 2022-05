Maroc: SM le Roi félicite les Souverains de Jordanie à l'occasion de la fête de l'indépendance de leur pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Abdallah II et à SM la Reine Rania de Jordanie, à l'occasion de la fête de l'indépendance de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime en Son nom et en celui du peuple marocain Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur aux Souverains de Jordanie et de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien sous la sage conduite du Roi Abdallah II.

Sa Majesté saisit cette occasion pour faire part de Sa grande estime des liens fraternels solides et de cordialité sincère unissant les Souverains du Maroc et de Jordanie et les deux familles royales, ainsi que des relations distinguées entre les deux pays, basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Roi Abdallah II pour consolider ces relations et les élargir au service des intérêts des deux peuples frères.