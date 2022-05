Maroc: Vernissage à Madrid de l'exposition "Autour des colonnes d'Hercule. Les relations millénaires entre le Maroc et l'Espagne"

Madrid — Le vernissage de l'exposition inédite "Autour des colonnes d'Hercule. Les relations millénaires entre le Maroc et l'Espagne", organisée au musée archéologique national de Madrid par la Fondation nationale des Musées (FNM), a eu lieu, mardi soir, en présence de hautes personnalités politiques et du gotha de l'art et de la culture en Espagne.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence, notamment, du côté espagnol, du ministre de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, de la secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et globales, Angeles Moreno, du directeur du Musée archéologique national, Andrès Carretero, du président de Action Culturelle Espagnole, José Andrès Torres Mora, et de l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, et du côté marocain, de l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, du président de la Fondation nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, et du directeur du Musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain (MMVI), Abdelaziz El Idrissi, commissaire de l'exposition.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et de SM le Roi Felipe VI d'Espagne, l'exposition met sous les feux de la rampe le volet historique et patrimonial du partenariat ancestral entre les deux Royaumes à travers des œuvres et des artefacts qui sont exposés pour la première fois.

Cette exposition donne à voir une sélection riche et diversifiée de 335 objets et biens culturels - dont des œuvres provenant des collections de la FNM, rarement exposées en dehors du Maroc, des collections du Musée archéologique national espagnol et un objet du Musée national del Prado.

Conçu en six grandes parties thématiques étroitement liées, le parcours invite le visiteur à découvrir progressivement l'évolution des relations entre les deux pays, d'abord établies sans aucune structure d'Etat.

Les visiteurs de cette exposition, ouverte au public du 25 mai au 16 octobre au Musée archéologique national de Madrid, naviguent ensuite dans un parcours au contexte culturel et religieux, des colonisations phéniciennes et puniques à l'Empire Romain, en passant par l'expansion islamique.

L'exposition met en lumière les liens de voisinage entre le Maroc et l'Espagne et révèle cette histoire millénaire et conjointe entre les deux Royaumes séparés par la Méditerranée et situés chacun sur une rive du détroit de Gibraltar.

"Autour des Colonnes d'Hercule. Les relations millénaires entre le Maroc et l'Espagne" témoigne de la richesse d'un patrimoine à la fois singulier et commun et souligne la reconnaissance mutuelle entre ces deux pays aux perspectives communes.

L'exposition est aussi l'occasion d'aborder la collaboration scientifique entre le Maroc et l'Espagne dans le domaine de l'archéologie.