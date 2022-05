Maroc: "Autour des Colonnes d'Hercule. Les relations millénaires entre le Maroc et l'Espagne" - La culture comme passerelle indestructible de rapprochement (encadré)

Madrid — L'exposition "Autour des Colonnes d'Hercule. Les relations millénaires entre le Maroc et l'Espagne", dont le vernissage a eu lieu mardi soir au Musée archéologique national à Madrid en présence de plusieurs personnalités espagnoles et marocaines, est le témoignage le plus éloquent du rôle de la culture comme passerelle indestructible pour rapprocher deux pays voisins et amis.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et de SM le Roi Felipe VI d'Espagne, l'exposition célèbre les liens de voisinage constants et intenses au cours de l'histoire entre le Maroc et l'Espagne, situés de part et d'autre du détroit de Gibraltar, une particularité géographique connue dès l'Antiquité comme les "Colonnes d'Hercule", un espace mythique jadis considéré comme la fin du monde connu.

Cette exposition, organisée par la Fondation Nationale des Musées du Royaume du Maroc, le ministère espagnol de la Culture et des sports et Action Culturelle espagnole en collaboration avec l'Agence espagnole de la coopération internationale au développement (Aecid), est une occasion unique de plonger dans l'histoire de ces relations au fil des années d'échanges culturels, d'abord établis sans structures politiques étatiques, puis sous l'influence de puissances extérieures, comme les colonisations phénicienne et punique, et même sous l'égide impériale de la Rome classique et l'expansion ultérieure de l'Islam.

C'est aussi une occasion unique de voir en Espagne les œuvres les plus importantes du patrimoine archéologique du Maroc, qui ont rarement quitté le territoire.

L'exposition présente un ensemble de 335 pièces, dont la moitié est prêtée par différentes institutions marocaines appartenant à la Fondation Nationale des Musées du Royaume du Maroc, plus précisément par les Musées de Rabat, Fès et Tétouan, et l'autre moitié par le Musée National d'Archéologie, ainsi qu'une pièce phare des collections du Musée El Prado.