Congo-Brazzaville: Kickboxing - Les arbitres de Pointe-Noire actualisent leurs connaissances

Le responsable du Comité national de kickboxing et disciplines associées (CNKDA), Me Valère Koubikana, et quelques membres de cette structure ont animé, du 21 au 22 mai, à Pointe-Noire, un stage au profit des arbitres de ce département.

Le stage a consisté à initier les participants aux nouvelles règles de l'arbitrage de kickboxing, full contact et de muay thai, à travers des cours théorique et pratique. Ce moment d'apprentissage a été organisé en prélude à la compétition internationale qui aura lieu d'ici la fin de l'année. Pour faciliter la sélection des athlètes qui représenteront le Congo au championnat du monde, la CNKDA a souhaité initier les arbitres nationaux aux standards internationaux.

Selon Me Valère Koubikana, ce stage a réuni vingt participants dont quatorze nationaux et six départementaux. " Concernant la suite, nous allons permettre à ces stagiaires de mettre en exergue les connaissances acquises en arbitrant, dans les prochains jours, les combats de sélection des athlètes qui représenteront le Congo à la compétition internationale de kick boxing ", a-t-il indiqué.

Nouvelle structure très dynamique, le CNKDA travaille quotidiennement pour non seulement promouvoir ce sport sur le plan national mais aussi faciliter le processus de mise en place d'une fédération.