Afrique: 37es Championnats d'Afrique de lutte - Dix médailles d'argent et de bronze pour la RDC à El Jadida

Avec quatre médailles en argent et six en bronze, la République démocratique du Congo (RDC) a occupé la neuvième position aux derniers championnats d'Afrique des nations des luttes organisés au Maroc.

La délégation congolaise a regagné Kinshasa le 24 mai, accueillie à l'aéroport de N'Djili par le ministre des Sports, Serge Chembo Nkonde.

" Votre prestation est une fierté pour le pays. Nous savons, à présent, que la RDC peut compter sur ses athlètes. D'où mes vives félicitations aux encadreurs que sont le président de la Fédération congolaise de luttes associées (Fecolutta), Eric Kinzambi, et tout son comité. Nous avons tenu à vous voir personnellement pour vous encourager.

Les dix médailles glanées au Maroc constituent une première dans les annales du sport national, quant bien même il n'y a eu aucune médaille d'or, malgré ma promesse d'honorer quiconque en aurait remportée. A mon humble avis, ce n'est qu'une partie remise. Remettez-vous au travail et je sais que ces efforts vont payer un jour ", s'est-il adressé aux athlètes.

Au sujet des infrastructures, en perspectives des 9es Jeux de la Francophonie, le ministre a dit: " Vos plaintes et vos jérémiades relatives au manque d'infrastructures vont cesser d'ici là. Une salle appropriée sera érigée, spécialement pour la lutte, dans l'enceinte du stade Tata Raphaël de la Kethule. Cela, en prévision des 9es Jeux de la Francophonie qui seront une belle opportunité pour vous permettre de rafler autant des médailles, y compris de l'or qui nous a manqué au Maroc ".

La RDC a fait partie des quarante-deux pays ayant participé aux 37es championnats d'Afrique des nations des luttes organisés du 17 au 22 mai à El Jadida, au Maroc. Engagés dans des catégories cadets, juniors et séniors et en lutte féminine, les Léopards ont ramené dix médailles (quatre en argent et six en bronze), se classant 9e de ce tournoi continental. Le lutteur Andy Kabeya a remporté la médaille d'argent en style olympique, en s'imposant face à l'Egyptien E'Lobay (douze points à six).

L'Egypte a fini première des 37es championnats d'Afrique des nations des luttes avec trente et une médailles en or, devant l'Algérie avec vingt-quatre médailles en or, et la Tunisie avec dix-huit médailles en or. Le Maroc a été quatrième avec deux médailles en or, talonné par le Nigeria avec deux médailles en or, ainsi que la Guinée Bissau. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont chacun grappillé une médaille en or.