Soudan: Le Ministre Soudanais de Défense - " Nous resterons un seul peuple dans deux États "

Khartoum — Le Ministre Soudanais par intérim de la Défense, Lieutenant-Général Yassin Ibrahim Yassin, chef du comité conjoint , a affirmé que les relations entre le Soudan et le Soudan du Sud resteront étroites, affirmant que " nous resterons un seul peuple dans deux États".

Par ailleurs, le Ministre de la Défense de la République du Soudan du Sud a souligné les relations profondes qui unissent les deux pays sur les niveaux populaire et officiel.

C'était déclaré lors de la réunion du mécanisme politique et sécuritaire conjoint entre le Soudan et le Soudan du Sud à Khartoum aujourd'hui.

Le mécanisme conjoint a fixé les passages frontaliers, le travail de la Commission conjointe des frontières et les comités du Mile 14 comme les agendas proéminents de sa réunion.

Yassin a dit que le mécanisme conjoint et ses sous-comités ont œuvré tout au long de la période précédente pour renforcer les relations entre les deux pays pour atteindre l'étape de la stabilité sans interférer dans les affaires intérieures des deux pays.

Le Ministre de la Défense a souligné les relations stratégiques entre le Gouvernement du Soudan et la République du Soudan du Sud sur les niveaux officiel et populaire et l'accord conjoint entre les deux pays afin de renforcer le principe de voisinage sûr et un pont de communication, notant que les accords de coopération couvrent un certain nombre de domaines et que leur mise en œuvre conduit à plus d'intérêts.

Au niveau du mécanisme politique et sécuritaire conjoint, le ministre a déclaré que le Soudan s'est engagé à ce qui a été convenu dans les termes de l'accord, affirmant le retrait des forces Soudanaises de la zone démilitarisée conformément aux pactes entre les deux pays.

Pour sa part, la Ministre de la Défense de la République du Soudan du Sud, Angelina Teny, a affirmé l'engagement de son pays au travail conjoint inclus dans le mécanisme.

Elle a expliqué que cette réunion a eu lieu après la réunion de Juba le Novembre dernier, notant que de nombreux développements ont eu lieu dans le cadre du mandat du mécanisme, qui doivent être pris en considération.

Angelina a déclaré que les développements qui ont créé une perturbation dans le Mile 14 résultant de la communauté locale et a été agit avec tout le sérieux, appelant à la nécessité de contrôler les citoyens sur les frontières entre les deux pays.