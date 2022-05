Ile Maurice: Journée mondiale de la thyroïde - Quand et pourquoi consulter ?

Aujourd'hui c'est la Journée mondiale de la glande thyroïde. Les symptômes causés par des dysfonctionnements de cette glande peuvent passer inaperçus. Or, ces dérèglements peuvent avoir de graves conséquences. On te dit tout avec la docteure Dr Vinita Poorun, consultante en pédiatrie et membre du "Vaccination Committee".

Qu'est-ce que la thyroïde ?

La thyroïde est une glande en forme de papillon et est composée de deux lobes, le droit et le gauche. Elle est située dans la partie avant du cou, devant la trachée et contre le larynx. Les lobes sont reliés par un fin morceau de tissu appelé isthme. Dans la glande thyroïde, il y a de nombreux petits sacs arrondis appelés follicules. Les follicules produisent, emmagasinent et libèrent les hormones thyroïdiennes. Il arrive que cette glande ne fonctionne pas convenablement et cela engendre des dérèglements.

Ces dérèglements sont-ils graves ?

Les deux principaux dérèglements thyroïdiens sont l'hypothyroïdie, soit la sécrétion insuffisante d'hormones thyroïdiennes et l'hyperthyroïdie, la sécrétion excédentaire d'hormones thyroïdiennes. S'ils ne sont pas pris en charge rapidement, les dérèglements thyroïdiens, que soit pour l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur la santé.

L'hypothyroïdie chez les nourrissons et les enfants est soit congénitale ou acquise.

L'hypothyroïdie congénitale est présente à la naissance.

L'hypothyroïdie acquise se développe après la naissance.

Quels en sont les symptômes ?

Chez les nourrissons et les enfants de 0 à 11 ans : Si le dérèglement de la glande thyroïde survient au début de la grossesse, les nourrissons peuvent présenter un retard de croissance important, des traits anormaux du visage, un déficit intellectuel et une raideur des muscles, qui sont difficiles à bouger et contrôler (la spasticité). Si l'hypothyroïdie n'est pas traitée, le développement du cerveau est ralenti et les nourrissons peuvent souffrir d'une perte auditive, d'une mauvaise capacité d'alimentation, etc. Un diagnostic et un traitement tardifs de l'hypothyroïdie sévère peuvent entraîner un déficit intellectuel et une petite taille.

Chez les enfants plus âgés et les adolescents : Chez les enfants plus âgés et les adolescents, certains symptômes sont similaires à ceux de l'hypothyroïdie chez les adultes comme, la prise de poids, la fatigue, la constipation, les cheveux secs et la peau épaisse et sèche. Les symptômes qui n'apparaissent que chez les enfants sont un ralentissement de la croissance, un retard du développement osseux et un retard dans la puberté.

Le diagnostic

Comme les nourrissons souffrant d'hypothyroïdie à la naissance ne présentent pas souvent de symptômes, les médecins effectuent des tests de dépistage de routine sur tous les nouveau-nés. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est souvent utilisée pour diagnostiquer le problème.

Les traitements

Les enfants souffrant d'hypothyroïdie reçoivent généralement de l'hormone thyroïdienne de synthèse (lévothyroxine). Le traitement est sous forme de comprimés. Ils peuvent être écrasés et réduits en pâte pour les nourrissons. Ce médicament ne doit pas être administré en même temps que le lait artificiel ou en même temps que des suppléments de fer ou de calcium car ces substances peuvent réduire le taux d'hormone thyroïdienne de substitution absorbée. Les médecins font le suivi des enfants en réalisant régulièrement des analyses de sang en fonction de leur âge. Les enfants sont suivis plus fréquemment pendant les premières années de vie.