Madagascar: Art et biodiversité - Un concours de projet artistique se découvre

Initiative fédératrice pour la bonne cause, un concours de projet artistique en ode à la créativité des artistes nationaux pour promouvoir la protection et la préservation de la biodiversité à Madagascar s'élance.

UNE opportunité exclusive, initiée par la Fondation des Aires Protégées et de la Biodiversité de Madagascar (FAPBM), en collaboration avec l'Association d'artistes, La Teinturerie, un concours de petits projets culturels " Art et Biodiversité " pour soutenir des initiatives culturelles qui contribuent au plaidoyer de protection et de préservation de la biodiversité à Madagascar, se découvre. Toujours dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité qui s'est tenue le 22 mai, le thème principal de ce concours annoncé par les Nations Unies est " Bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie ".

Madagascar bénéficie d'une biodiversité riche et unique au monde. La proportion des espèces endémiques de la Grande île, tant en faune qu'en flore, atteint 87%. La biodiversité est essentielle pour le bien-être humain. L'eau que nous consommons ou qui alimente les stations hydroélectriques du pays, les aliments que nous consommons, les médicaments qui nous soignent, pour ne citer que quelques exemples, proviennent de la nature.

Créativité et engagement

Ce capital s'amenuise malheureusement de jour en jour, de telle manière que pas moins de 25% des espèces du pays sont menacées d'extinction. Fort heureusement, l'art et la culture sont identifiés comme des vecteurs efficaces pour lever les consciences du public et le sensibiliser pour sa préservation, d'où l'initiative de ce concours de projet artistique.

Les acteurs économiques à but non lucratif comme les entreprises sociales, les organisations de société civile malgache, et les artistes résidents à Madagascar depuis au moins un an, sont donc invités à proposer des projets culturels qui sensibilisent les populations, en particulier les jeunes, sur le rôle joué par la biodiversité et les aires protégées, dans leur mode de vie.

Ce concours de projet artistique initié par la Fondation des Aires Protégées et de la Biodiversité de Madagascar (FAPBM), en collaboration avec l'Association d'artistes, La Teinturerie, se veut pluridisciplinaire et promeut surtout l'éclectisme créatif des artistes nationaux. Il concerne les disciplines en arts visuels, en art de la performance, la photographie, le dessin, l'art numérique et l'art cinématographique ou la vidéo.

Les organisateurs primeront trois projets culturels à hauteur de 1 000 000 d'ariary chacun, sur la base de cinq critères, qui sont la facilité de mise en œuvre du projet techniquement et financièrement, la capacité du projet à sensibiliser les jeunes sur le rôle joué par la biodiversité et les aires protégées dans leur mode de vie, la portée du projet, son authenticité et la visibilité des financeurs du projet. Le règlement et les dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la FAPBM (www.fapbm.org) et peuvent être demandés par mail aux organisateurs. Les dossiers dûment remplis seront à soumettre par mail à l'adresse " lateinturerie.association@gmail.com " avec en copie obligatoire " mail@fapbm.org " au plus tard le jeudi 30 juin à minuit.