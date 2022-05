Madagascar: Karaté / Championnat d'Afrique - Razzia des combattants malgaches

La délégation malgache est revenue, bagages pleins de médailles après le championnat d'Afrique de l'Est de Kenya. La Fédération malgache de Karaté-do (FKM) dirigée par Solofoniaina Barijaona Andrianavomanana est très reconnaissante envers le MJS et le DGS Rosa Rakotozafy grâce aux aides apportées à la FKM. Sept combattants sous la direction du coach Fanjavola ont représenté Madagascar durant cette joute continentale.

Cette édition 2022 des championnats d'Afrique de Karaté de la région Est de l'Afrique (UFAK) cadet, junior et sénior a regroupé les athlètes de six pays: Kenya, Madagascar, Rwanda, Ethiopie, Ouganda et Tanzanie. Les athlètes se sont mesurés en Kata et Kumite en individuel et par équipe. Après six jours de compétition, le pays hôte, le Kenya s'est classé premier et a monté sur la plus haute marche du podium en totalisant 47 médailles dont 13 en or. Cette performance du pays hôte confirme le développement de l a discipline depuis quelques années. En plus, le pays hôte a présenté le plus grand nombre des participants.

Madagascar avec ses 7 combattants occupe la deuxième marche du podium avec ses 11 médailles dont 9 en or, un en argent, et un en bronze. La troisième place est revenue au Rwanda avec 4 médailles dont 3 en or et un en argent. Au nombre des participants, Madagascar a présenté le plus petit nombre des pays engagés. Mais les résultats ont montré que malgré le nombre très réduit des athlètes, Madagascar n'a pas démérité. Tous les combattants ont ramené des médailles. En Kata par équipe, Mami, Lee et Antema ont survolé la concurrence en s'adjugeant les breloques dorées dans la catégorie homme senior. L'équipe féminine formée par Gracia, Mirantsoa et Laurencia a ébahi le public par la maîtrise parfaite en kata et s'est imposée facilement en remportant l'or.

Domination en Kata

Les athlètes malgaches dominent la concurrence en Kata. Dans la catégorie Kata individuel cadette fille, Mirantsoa Razafindrakoto, championne de Madagascar en titre remporte facilement l'or devant Ouma Venesia Pedidah. Quant au Kata individuel cade t, Lee Fabio Rabemanantsoa s'est imposé en rapportant l'or devant le Kenyan Obura John Omondi. Après sa victoire, Lee Fabio Rabemanantsoa n'arrive pas à contenir sa joie. " Mon cœur est rempli de joie en remportant cette victoire. Je suis très content et je remercie Dieu. Je dédie cette victoire à tous ceux qui nous ont aidés sur tous les plans ".

Dans la catégorie junior fille, Tsiory Hasimbola Ratafika a remporté l'or devant la Kenyane Obura Eunice Adhiambo. Durant le championnat, elle a réussi à obtenir deux médailles d'or.