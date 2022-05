Maroc: DIDH - Guelmim abrite la 7è rencontre régionale de concertation sur le mécanisme d'Examen périodique universel

Guelmim — La 7ème rencontre régionale de concertation sur l'Examen périodique universel (EPU) a été organisée, mardi à Guelmim, à l'initiative de la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH).

enu sous le thème "la dimension régionale de l'Examen périodique universel ", ce cycle de rencontres, qui sillonnera les 12 régions du Royaume (29 mars-24 juin), s'inscrit dans le cadre des préparatifs en vue de l'élaboration du rapport national au titre du quatrième cycle de l'EPU qui sera présenté lors de la 41ème session du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, prévue du 7 au 18 novembre prochain à Genève.

En ouverture de cette rencontre, le Secrétaire général de la DIDH, Abdelkarim Boujradi, a indiqué que l'organisation de ce genre de rencontres reflète l'interaction du Maroc avec l'EPU, ainsi que le rôle du Royaume dans la création de ce mécanisme onusien dans le cadre de la réforme importante du système onusien des droits de l'Homme en 2006.

Il a ajouté que cette importante échéance onusienne coïncide avec l'adoption par le Royaume d'un nouveau modèle de développement qui ambitionne la consécration d'un développement inclusif et durable basé sur la lutte contre les disparités et la réalisation de la justice sociale et territoriale.

Il a également mis l'accent sur les réalisations accomplies par le Maroc en matière d'interaction avec le mécanisme d'examen périodique universel, dont le résultat s'est traduit par l'adoption d'une méthodologie nationale qui répond aux déterminants onusiens, notant qu'une mise en œuvre saine des recommandations de l'EPU exige le renforcement de l'adhésion et de l'implication des différents acteurs sur le plan territorial dont les collectivités territoriales, les départements gouvernementaux et la société civile.

De son côté, le Wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abha a souligné que cette rencontre vise à approfondir la concertation avec les partenaires régionaux pour qu'ils puissent adhérer activement à la mise en œuvre territoriale des recommandations du mécanisme de l'Examen périodique universel.

Pour sa part, la vice-présidente du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, Zahra Laouiss a mis en avant l'importance de cette rencontre régionale qui coïncide avec l'adoption d'un nouveau modèle de développement, notant que cette initiative contribuera au renforcement du processus démocratique au Maroc.

Lors de cette rencontre régionale, il a été procédé à la présentation du rapport national du quatrième cycle du mécanisme de l'EPU : méthodologie d'élaboration et lecture du projet de rapport, ainsi que l'organisation de deux ateliers, dont le premier portait sur la dimension régionale de la mise en œuvre des recommandations relatives aux droits civils, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, tandis que le second a porté sur la dimension régionale de la mise en œuvre des recommandations liées aux droits catégoriels.

Cette rencontre de concertation a connu la participation de nombreux acteurs régionaux, dont des élus, des responsables de services décentralisés, des représentants d'institutions nationales concernées et des acteurs de la société civile.