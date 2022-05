Madagascar: Football / Ligue des champions de la CAF - " Le CFFA n'est pas sanctionné ", confie Toto Henintsoa Rakotoarimanana

Tota Henintsoa Rakotoarimanana est optimiste quant aux chances du CFFA de ravir ce titre de champion de Madagascar.

En réponse à ceux qui pensent que le CFFA devait céder le titre de champion de Madagascar à l'Ajesaia car le club est sanctionné pour deux ans et qu'en conséquence, il ne pourra pas y participer, Tota Henintsoa Rakotoarimanana tient à apporter des explications. Une réponse claire et nette lorsqu'il a affirmé que " le CFFA n'est pas sanctionné ". Et de rappeler le fait que son équipe n'a pas pu rallier la capitale angolaise pour son match contre Petro Atletico car il n'y avait pas de vol. En pleine pandémie de Covid-19 et avec toutes restrictions, il aurait fallu aller à La Réunion pour aller à Paris et prendre le vol pour Luanda.

Soit presque le triple du tarif du trajet si on prend Kenya Airways et effectuer un transit à Nairobi, confirme le maire d'Andoharanofotsy avant de rajouter que plusieurs clubs se trouvaient dans le même cas que le CFFA et que la CFFA a dû revoir sa copie. " Si sanction il y avait, le club n'a pas été notifié ", a-t-il encore avoué avec une certaine amertume et répond dans la foulée aux supporters de l'Ajesaia que le CFFA ne se laissera pas facilement marcher sur les pieds et que tout le groupe vise la victoire. Un titre, un de plus en sus de la Coupe de Madagascar de 2021.

Mais un titre qui va certainement accélérer la construction de ce nouveau stade à Iavoloha promue par le président Andry Rajoelina.