Afrique: Réduction des risques de catastrophe - Les impacts de la Covid-19 au cœur de la 7e session de la Plateforme mondiale

Depuis lundi dernier, 23 mai 2022, la ville de Bali, en Indonésie accueille la 7e édition de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (PM2022), un forum mondial initié par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR).

Réunissant des délégués de divers pays, la conférence mondiale aborde depuis le début de la semaine la question de la réduction des risques de catastrophe dans un contexte où la pandémie de Covid-19 a transformé l'ensemble de la planète, comme le résume le thème abordé : " Du risque à la résilience : vers un développement durable pour tous, dans un monde transformé par la Covid-19 ".

Cette 7e session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (PM2022) se penche sur la manière de repenser l'approche de la gestion des risques. En effet, avec la survenue, peu de temps après la 6e session de la PM2022 à Genève en 2019, de la pandémie de Covid-19 et son lot de perturbation à l'échelle planétaire, il convient d'aborder autrement la question de la gestion des risques de catastrophe, renforcer la coopération et la solidarité internationales, et faire en sorte que personne, notamment les plus vulnérables, ne soit laissé de côté.

Pour cela, il est essentiel de disposer de politiques et de dispositifs à la hauteur de l'objectif. Les échanges de connaissances et partages d'expériences occupent ainsi une grande place dans cette conférence mondiale où le changement du paradigme de la gestion des catastrophes se confirme dans la mesure où il ne s'agit plus uniquement de réponse aux catastrophes, mais surtout de réduction des risques.

Aussi, la PM2022 se penchera longuement sur la mise en œuvre du Cadre d'action de Sendai, un accord mondial adopté lors de la 3e conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe.

Madagascar est, bien entendu, représenté à cette rencontre internationale par une délégation puisque le Directeur général du Bureau national de Gestion des risques et catastrophe (BNGRC) a fait le déplacement à Bali pour y assister.