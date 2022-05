Madagascar: Mahajanga - Six bandits armés attaquent un bar, l'un est lynché par la foule

Un incident d'une rare violence s'est produit dans le quartier d'Amparemahitsy, Mahajanga. Lundi, vers 18 heures, six hommes armés ont fait irruption dans un bar. Ils se sont fait passer pour des clients avant de passer à l'action et de terroriser les clients du bar avec des armes à feu.

" Quatre coups de feu ont retenti sur place ", selon les informations recueillies sur les lieux. Une information qui a été confirmée par les forces de l'ordre. Face aux événements, le fokonolona s'est vite ressaisi et un affrontement s'est immédiatement déclaré. Des éléments de la police du FIP Mahajanga se sont ensuite rendus sur les lieux pour une intervention. Le périmètre a été bouclé et le fokonolona environnant a été appelé en renfort. Le temps s'est cependant écoulé entre l'intervention et le début de l'attaque et les bandits ont réussi à s'échapper. Le fokonolona a cependant réussi à attraper un malfaiteur et l'a ligoté. La foule en furie l'a tabassé, et d'après les riverains, le " bandit " aurait perdu la vie après le lynchage. L'hypothèse selon laquelle le présumé criminel est mort des suites de la vindicte populaire n'a pas été confirmée par la police.

Pour le moment, ni les témoins ni les forces de l'ordre ne sont en mesure de dire quel type d'arme a été utilisé durant cette attaque. Les criminels opéraient également à visage découvert, aucun ne portait de cagoule selon une source sur place. Toutefois, aucun d'eux n'a été reconnaissable. " Une enquête a été ouverte à propos de cette affaire ", assure un responsable auprès des forces de l'ordre.

Le calme est revenu sur les lieux après l'arrivée de la police nationale. Les premières constatations porteraient à croire que les malfaiteurs cherchaient de l'argent. L'enquête est menée par la gendarmerie et les forces de l'ordre recherchent activement des témoins.

L'insécurité terrorise les habitants de Mahajanga, les attaques à main armée de ce genre sont en recrudescence. Le fokonolona a pensé que ce sont les lieux de commerce qui sont les plus ciblés depuis quelque temps et tout dernièrement les bars. Heureusement, ce lundi, les malfaiteurs n'ont fait aucune victime, pas même un blessé auprès du fokonolona.