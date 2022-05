Madagascar: Miorena - Un nouveau recueil de Poèmes de Lolona Randriamampianina

L'auteure Lolona Randriamampianina vient de sortir un recueil de poèmes intitulé " Miorena " en édition limitée dans le cadre de son projet " Amboara Fanorenana ".

C'est un livre de poche d'une cinquantaine de pages qui renferme 48 poèmes, tous écrits par l'auteure dans le but de professer et de témoigner publiquement sa foi. Cet ouvrage de louanges au Créateur est également une invitation que la poétesse fait aux lecteurs chrétiens à réaffirmer et renforcer leur foi, comme son titre l'indique, sans en diminuer l'aspect artistique. " Le livre est intentionnellement sorti la veille de la fête des mères car il peut être le cadeau idéal pour nos mamans respectives ", souligne la passionnée d'écriture.

Pour rappel, la poétesse qui est dentiste de métier a à son actif plus de 700 poèmes et 2 livres intitulés " Ifaliana " sorti en 2010 et " Fitia " publié en 2011. Elle est également oratrice et membre de l'association des orateurs malgaches FIMPIMA. Son domaine d'écriture concerne Dieu, l'amour, le patriotisme et la vie quotidienne.

Pour ce qui est du projet Amboara Fanorenana, il s'agit pour elle d'une preuve de reconnaissance à Dieu pour le talent qu'elle a eu dans le domaine littéraire et artistique. Ainsi, elle projette de collaborer à la réhabilitation de l'édifice du temple FJKM Anjanahary Maritiora à travers ses œuvres poétiques. La sortie de ce recueil de poèmes constitue donc une œuvre caritative pour Lolona Randriamampianina puisque tous les bénéfices obtenus grâce au recueil " Miorena " seront entièrement alloués à ce projet de réhabilitation du temple FJKM Anjanahary Maritiora. Il ne s'agit pas de l'unique ouvrage qu'elle dédiera à la réhabilitation de l'édifice puisque trois de ses ouvrages vont également être édités dans le cadre de sa contribution à ce projet. La prochaine publication est prévue sortir vers le mois de juillet ou en août en collaboration avec Mi'Ritsoka Production.