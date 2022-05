Madagascar: Stade Barea - Le statut olympique prend forme

C'est maintenant confirmé. Le Stade Barea va se transformer en Stade Olympique de Antananarivo avec la pose d'une piste synthétique, probablement en 10 couloirs, comme dans tous les grands stades du monde.

Une réalisation s'inscrivant dans la durée comme nous a habitués jusqu'ici le président Andry Rajoelina. Pour l'instant, les travaux avancent notamment par la pose de deux aires de lancer conférant ainsi tout ce dont une réunion internationale d'athlétisme a besoin. Les vestiaires sont déjà suffisamment équipés. De ce côté aussi, il faut admettre que l'Etat a mis les petits plats dans les grands.

Mais en dehors du football et de l'athlétisme, il y a d'autres priorités pour satisfaire tous les sportifs. Il s'agit d'utiliser à bon escient les sous-gradins en ouvrant des dojos pour les sports de combat ou d'haltérophilie avec ce que cela suppose la dotation en matériels de musculation indispensable à tous les sports de haut niveau. Last but not least, il faut bien gérer ce complexe pour permettre aux membres des équipes nationales de s'entraîner convenablement et gratuitement

Pour l'instant en effet, le flou plane encore quant à l'utilisation de Mahamasina et ne s'explique pas pourquoi le ministère des Nouvelles Villes et de l'Habitat reste muet à toutes les demandes. Confier la gestion à un privé qui tient compte de tous ces paramètres reste la meilleure solution. Un choix qui va certainement plaire au monde sportif et par ricochet au Comité Olympique Malgache de Siteny Randrianasoloniaiko.