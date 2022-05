Madagascar: Ambohitsorohitra - Une délégation de la JICA chez Andry Rajoelina

La relation entre Madagascar et le Japon est au beau fixe.

Hier, une délégation japonaise dirigée par le Docteur Kitaoka Shinichi, Conseiller spécial du président de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et non moins ancien président de cette agence, a été reçue par le président Andry Rajoelina au Palais d'Etat d'Ambohitsorohitra. Le renforcement de la coopération était au centre des discussions durant cette rencontre. Le Japon a réaffirmé sa disponibilité à soutenir le gouvernement malgache dans ses efforts pour le développement. La collaboration entre les deux pays sera axée notamment sur les domaines de l'agriculture, l'éducation et la santé. Le Japon reste convaincu que la Grande île dispose de toutes les ressources nécessaires pour atteindre son objectif de développement.

À noter que cette année 2022 marque la célébration du soixantième anniversaire de la relation d'amitié entre le Japon et Madagascar. Actuellement, la JICA finance plusieurs projets de développement dans différents secteurs. Pour ne citer que le financement de la réhabilitation des ponts Mangoro et Antsapazana, sur la RN2 dont les travaux ont été lancés le 10 mai dernier, et le barrage d'Amparafaravola qui servira à la réhabilitation du système d'irrigation dans le Sud-ouest du Lac Alaotra PC23.