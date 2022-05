Madagascar: Malformations faciales - 500 opérations chirurgicales gratuites prévues cette année

L'ONG Opération Smile a prévu d'effectuer 500 opérations chirurgicales gratuites au profit des enfants atteints de malformations de fente labiale ou palatine cette année

Lueur d'espoir pour les enfants atteints de malformations faciales, fente labiale ou palatine. L'équipe de l'ONG Opération Smile ambitionne d'offrir 500 opérations chirurgicales gratuites à l'endroit des enfants présentant une malformation de la fente labio et/ou palatine pour cette année 2022. C'est une ONG internationale qui œuvre dans une trentaine de pays pour offrir gratuitement des soins médicaux aux personnes nées avec une fente labiale et/ou palatine.

Ces volontaires médicaux dont des chirurgiens, anesthésistes ou pédiatres sont des professionnels chevronnés dans leurs domaines respectifs. Présent à Madagascar depuis 2007, Operation Smile a pu opérer plus de 3 500 personnes à cette date. Pour rappel, l'ONG a débuté les opérations gratuites de cette année à Toamasina où 142 personnes ont pu être opérées. Les interventions se sont poursuivies dans la Capitale, au sein du CHU JRA, où 81 personnes ont pu être opérées. L'objectif est de réaliser au moins 30 opérations par mois au sein du CHU JRA à partir du mois d'août. D'autres missions sont également prévues dans les autres régions.

Infrastructure. Toujours dans ce cadre, le quartier opératoire, première phase des travaux de réhabilitation du service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) a été inauguré hier. La rénovation de cette infrastructure résulte du partenariat public-privé établi entre le ministère de la Santé publique et l'ONG Opération Smile. " L'amélioration de la fourniture et de la qualité des services de santé figure parmi les priorités du gouvernement. Pour cela, nous encourageons toute initiative et organisation partageant cette même vision. Nous sommes ravis de conjuguer nos efforts avec Operation Smile pour asseoir la santé et la dignité de l'ensemble de la population, en permettant l'accès à des interventions chirurgicales sûres ", selonleDirecteur général de la fourniture des soins (DGFS) , le Dr Rado Razafimahatratra , lors de l'inauguration de cette infrastructure. Mirana Rakotomalala, Country Manager d'Operation Smile à Madagascar, quant à elle, a expliqué les détails des travaux qui ont été entrepris.

" Les travaux consistaient à remodeler et équiper le quartier opératoire de manière à optimiser le flux des patients et à permettre au personnel soignant de travailler dans les meilleures conditions. Tout le circuit a donc fait l'objet d'une réhabilitation, notamment la salle de préparation, le bloc opératoire, la salle de réveil ainsi qu'une chambre. Operation Smile a également fait appel à Kids Operating Room, une organisation caritative spécialisée dans les blocs opératoires pédiatriques, pour transformer l'environnement souvent intimidant d'une salle d'opération en un espace chaleureux et adapté aux enfants ", a-t-elle fait savoir .

Visions. Pour aller plus loin dans cette alliance, le ministère et Operation Smile entendent une réhabilitation complète du service chirurgie pédiatrique. D'un côté, cela permettra d'offrir des soins chirurgicaux de qualité à un plus grand nombre de patients d'Opération Smile nés avec une fente labio et/ou palatine. D'un autre côté, cette réhabilitation complète permettra surtout d'opérer un plus grand nombre de patients du service de chirurgie pédiatrique. Il faut savoir que " le Service de chirurgie pédiatrique " du CHUJRA est le seul centre de référence spécialisé en ce domaine à Madagascar. Ainsi, à part les fentes labio-palatines, nombreux autres cas attendent d'être opérés. Le service n'a pas son propre bloc opératoire mais doit utiliser un bloc opératoire commun, ce qui ne lui offre que deux à trois journées opératoires par semaine. Aux environs d'un tiers de la totalité des patients opérés à l'HJRA sont des enfants, l'attente peut être très longue ", a indiqué le Pr Toky Rajaonanahary, directeur d'établissement du CHU-JRA