Ile Maurice: Success Story | Yogen Mooneesamy - " zanfan Rosbwa ena zoli lavenir "

Ces mots, Yogen Mooneesamy les prononce fièrement. Ce jeune âgé de 25 ans a fondé la plateforme ShopWorthy, une entreprise spécialisée dans la vente d'électroménager en ligne. Cet habitant de Roche-Bois qui brille grâce à son entreprise aujourd'hui, n'oublie pas ses débuts.

"Je n'étais pas le plus brillant des élèves à l'école, ni le plus sage. De ce fait, j'ai fréquenté plusieurs établissements scolaires, dont le collège St Mary's, OCEP et Eden College, où j'ai complété mon Higher School Certificate. Par la suite, j'ai commencé des études en health and safety management", se remémore Yogen Mooneesamy. Du coup, après ses études, il a travaillé en tant que health and safety officer mais ne se sentira pas vraiment à sa place et encore moins heureux. Il se laissera tenter par une start-up qui va l'aider à comprendre qu'au fond, il voulait être entrepreneur

"J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de surfer sur la vague du shopping en ligne, m'inspirant des plus grands, Jeff Bezos ou encore Jack Ma." Yogen a pu compter sur le soutien de sa sœur Meenatchee et de ses parents dont sa mère, "Maman Ruby", enseignante dans une école pré-primaire, et son père Vassou, qui est technicien.

Ses débuts seront compliqués. ShopWorthy démarrera lentement car, étant jeune, il était difficile pour Yogen Mooneesamy de gérer les commandes, la livraison et toute la paperasserie que renferme la partie administrative. Il va commencer l'aventure avec les moyens les plus simples, dont une page Facebook, dépourvu d'un site Web. Persévérance, dur labeur, honnêteté et détermination seront les maîtres mots de Yogen Mooneesamy qui, malgré le succès de ShopWorthy, ne considère pas avoir réussi jusqu'à présent pour ne point se montrer prétentieux.

Parmi les difficultés qu'il va rencontrer avec ShopWorthy, la concurrence des autres groupes déjà établis dans le domaine de la vente d'électroménager en ligne. Raison pour laquelle Yogen Mooneesamy misera sur le relationnel en effectuant luimême les livraisons, faute de gros budget marketing. "Pour un jeune, comprendre toutes les lois relatives à un business est également compliqué. Taxe, Business Registration Number et tout le lot qui va avec. C'est dommage que notre système éducatif ne montre pas tout cela", déplore Yogen Mooneesamy dont la plus grande motivation demeure de rendre ses clients heureux.

"Je n'hésite pas à faire des rabais. J'ai grandi dans un quartier assez pauvre, je connais et comprends la souffrance des gens. Par exemple, pour la fête des mères ce week-end, j'ai tout fait pour que toutes les mamans puissent avoir un cadeau à travers des produits à partir de Rs 290. C'est ça être entrepreneur, c'est essayer de changer, d'améliorer la vie des gens. C'est ça qui me fait me lever tôt le matin : rendre tout le monde heureux."

Yogen Mooneesamy ne perd pas de mémoire qu'il vient de Roche-Bois. C'est avec fierté qu'il confie : "Zanfan Rosbwa éna zoli lavénir!" Avant de poursuivre : "Les enfants issus de ce quartier sont souvent stigmatisés à tort. Certes, il y a une poignée de brebis galeuses mais aujourd'hui, citez-moi un endroit où il n'y en a pas ? Ce qui nous manque c'est un vrai encadrement, un système éducatif moins axé sur la compétition et plus vers l'épanouissement personnel. Il faut nous faire rêver !"

L'entrepreneur encourage les autres jeunes à avoir confiance en eux et souhaite une île Maurice où il fait bon vivre. "Ne laissez jamais tomber vos rêves. Théodore Roosevelt à dit, 'if you dream it, you're halfway there'. Donc foncez ! Le futur nous appartient."