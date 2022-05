Sénégal: Pole urbain de Daga - Kholpa - La première phase prévoit 9 000 logements

Pour la réalisation sans accrocs du Pôle urbain de Daga-Kholpa (département de Mbour), les autorités privilégient la sensibilisation afin de faire adhérer les populations impactées. C'est dans ce sens que c'est tenu mardi à Saly Portudal, un atelier de partage et d'information sur projet, dont la première phase prévoit 9 000 logements.

MBOUR - Le Pôle urbain de Daga-Kholpa (Pudk) figure en bonne place parmi la trentaine de structures de ce type identifiées par l'État pour résorber le déficit d'habitations dans le cadre du projet 100 000 logements. Un aménagement urbain dont le processus de réalisation a fait l'objet mardi d'un atelier de partage et d'informations initié par le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à travers la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru). L'occasion pour les autorités d'échanger avec les impactés sur les différents aspects du projet.

En organisant cette rencontre, le Ministre Abdoulaye Saïdou Sow renseigne que l'objectif est de " traduire en acte l'une des directives du Chef de l'État, à savoir l'implication des populations bénéficiaires et/ou impactées dans la conception et l'exécution de tout projet ou programme initié par le gouvernement ". M. Sow de souligner que depuis bientôt un mois, les personnes affectées par le projet répondent à l'appel du préfet de Mbour pour les opérations de conciliation qui se poursuivent encore. Non sans faire noter que les dossiers transmis à la Safru sont en cours de traitement, en rapport avec le Fonds pour l'habitat social (Fhs).

Ainsi a-t-il engagé la Safru, le Fhs et le préfet à " procéder sans délai au paiement des impenses dont les montants ont été sensiblement revalorisés pour répondre davantage aux aspirations des populations à la base ". M. Sow a en outre annoncé qu'un plan d'ingénierie sociale a été mis en place par la Safru pour accompagner les populations en termes d'offres d'opportunités économiques aux femmes et aux jeunes. Toutes choses qui concourent à tirer, selon le ministre, " un meilleur profit des aménagements à réaliser et des opportunités qu'ils vont générer dans la zone ".

Aussi, il a instruit la Safru et la Direction générale de l'Urbanisme et de l'Architecture à procéder, en rapport avec les chefs de village, notables, organisations de femmes et de jeunes, à la matérialisation des zones d'extension de huit villages et hameaux concernés.

Pour rappel, le dispositif de réalisation du Pudk repose sur le principe du " Xëy dëk " où la cohabitation d'habitats décents et de bassins d'emplois permettra aux habitants d'y vivre, d'y travailler, d'instruire leurs enfants tout en s'y soignant et en disposant d'aires de loisirs. La première phase va porter, selon Abdoulaye S. Sow, sur " une zone prioritaire s'étendant sur une superficie d'environ 400 hectares pour la production de 9 000 logements ". La pertinence et la viabilité du projet ont, d'après lui, consacré l'adhésion des partenaires techniques et financiers pour accompagner l'État. Ainsi, " un financement de 100 millions de dollars est consenti au projet, avec trois composantes dont la première porte sur le soutien à l'offre de logements sociaux qui est principalement structuré autour de l'aménagement de la zone prioritaire du Pôle confié à la Safru ", a-t-il renseigné.