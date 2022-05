Maroc: A Taounate, l'INDH relève le défi de l'inclusion économique des jeunes

Taounate — L'Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH) a fait de l'investissement dans l'inclusion économique des jeunes une priorité au niveau de la province de Taounate.

Au sein de l'Espace "Orientation et Accompagnement des Jeunes", qu'elle a créé, des jeunes porteurs de projets sont accompagnés, chaque jour, pour leur faciliter l'accès au marché de l'emploi et au monde de l'entreprise.

Cet espace, créé dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative, notamment le troisième programme "Amélioration des revenus et insertion économique des jeunes", assure, entre autres, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement ainsi que la formation de ces jeunes, qu'ils soient porteurs de projets ou demandeurs d'emploi. Le but est de leur permettre de réussir et de réaliser leurs rêves.

Depuis la création de "l'Espace Orientation et d'Accompagnement des Jeunes", 62 jeunes porteurs d'idées de projets de la province ont bénéficié de l'accompagnement et du financement de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain.

Le nombre de porteurs d'idées de projets accueillis, écoutés et orientés au niveau de la plateforme a atteint 2.200 personnes tandis que 1.733 jeunes femmes ont bénéficié de l'accompagnement.

Dans une déclaration à la MAP et sa chaîne d'information M24, le chef du service de communication à la province de Taounate, Abderrahim El Ouali a indiqué que la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain a placé l'intégration des jeunes au centre de ses priorités et ce, en application des instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La troisième phase a élaboré une approche nouvelle et innovante à travers le troisième programme visant l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, en se basant sur l'écoute, l'accueil et l'accompagnement et la formation des porteurs de projets, a-t-il noté, ajoutant que les plateformes des jeunes constituent un mécanisme pour le mise en oeuvre du programme relatif à l'intégration économique des jeunes.

De son côté, Sakina Chaqra, consultante et responsable de l'accompagnement des jeunes au sein de l'Espace "Orientation et Accompagnement des jeunes" a souligné que sa mission consiste en l'accompagnement des jeunes dans l'axe d'accompagnement entrepreneurial, après leur passage par les services d'écoute et d'orientation.

Naima El Fahfouhi est une jeune de la province qui a bénéficié des prestations offertes par cet espace pour monter son projet à la commune de Z'rizr, deux kilomètres de la province de Taounate. Il s'agit d'un camping touristique mobile" qui a bénéficié du financement de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain et l'accompagnement de la plateforme des jeunes .

Le projet du camping, portée par la coopération présidée par Mme El Fahfouhi, est situé au "Parc Jebel Ifrane", et fournit des séjours dans des tentes avec des visites touristiques guidées dans la région et des activités culturelles et artistiques.

Le responsable de la coopérative Bio Jablia Jebeliya, Issam El Asmy, qui détient une unité de production de savon noir et des cosmétiques a indiqué que l'INDH lui a permis d'agrandir son projet en bénéficiant d'un encadrement et d'un appui financier, ajoutant que sa production est passée de 50 à 300 kg actuellement.