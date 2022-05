Afrique: CAN 2023 - Le Kenya et le Zimbabwe exclus des éliminatoires

La Confédération africaine de football (Caf) a finalement suivi la Fifa qui avaient suspendu les équipes kényane et zimbawéenne pour cause " d'interférences gouvernementales " dans les affaires du football. Aujourd'hui, ces deux équipes ne sont exclues des éliminatoires de la Can2023 prévue en Côte d'ivoire.

La Confédération africaine de football (Caf) a officialisé l'exclusion du Zimbabwe et du Kenya des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023), prévue en Côte d'Ivoire. Suite au maintien de la suspension du Kenya et du Zimbabwe de toutes activités par le Congrès de la Fifa, la Caf a annoncé, lundi soir, que les deux sélections ne participeront pas au deuxième tour des éliminatoires de la Can 2023 à cause d'ingérences politiques dans le fonctionnement de leur instance nationale. " La Caf les avait inclus dans le tirage au sort officiel plus tôt en avril 2022 à condition que la suspension soit levée deux semaines avant leur premier jour de match. Le Kenya et le Zimbabwe n'ont pas encore rempli les critères requis par le Congrès de la Fifa comme condition préalable à la levée de leur suspension ", explique l'institution dans un communiqué. Et d'ajouter : " les décisions suivantes s'appliquent aux deux équipes du Kenya et du Zimbabwe qui seront considérées perdantes et éliminées de la compétition ".

Les deux fédérations avaient été suspendues le 24 février " avec effet immédiat pour cause d'influence indue par un tiers " par la Fifa, dont le président Gianni Infantino avait évoqué des " interférences gouvernementales dans les activités de la fédération de football ". Le gouvernement kényan a placé la fédération sous tutelle à la suite d'accusations de détournement de fonds contre son président Nick Mwendwa. Au Zimbabwe, les dirigeants de la fédération ont également été limogés pour des irrégularités financières par une instance sportive dépendant du gouvernement.

Cette décision de la Caf induit des réaménagements dans les groupes C et K auxquels ces deux équipes appartenaient respectivement. Désormais les deux groupes seront composés uniquement de trois équipes chacun et l'ordre des matches sera maintenu conformément au calendrier communiqué aux équipes après le tirage au sort du 19 avril 2022. Pour cela, les sélections arrivées première et deuxième de ces groupes se qualifieront pour le tournoi final en Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2023 sera donné le 1er juin 2022.