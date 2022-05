Afrique de l'Ouest: Banques - La BIDC recherche 120 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), est à la recherche de 120 milliards de FCFA à travers un emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé BIDC-EBID 5,90% 2022-2029, a informé la société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities principal arrangeur et chef de file de cette opération.

La période de souscription va du 30 mai au 13 juin 2022:

En vue de jouer un rôle majeur dans la relance économique post-COVID-19 et concrétiser sa vision de soutien et de collaboration avec les Etats membres dans la création d'emplois et de richesses et la réduction de la pauvreté à travers le financement de projets d'investissement rentables et bénéfiques pour tous, la BIDC a entrepris de mobiliser des fonds sur le marché financier régional.

Elle a ainsi mandaté un consortium composé d'IMPAXIS, de Coris Bourse et EDC Investment Corporation (EIC) pour une levée de fonds de 240 milliards FCFA destinée exclusivement à la zone de l'UEMOA. L'opération envisagée fait suite à une première émission par appel public à l'épargne d'un montant de 50 milliards FCFA (la "Tranche I") qui a été souscrite à 260% au mois de mai 2021 et clôturée par anticipation le même jour. Au 31 décembre 2021, les 50 milliards FCFA mobilisés ont été déployés à 100% dans la zone UEMOA. C'est dans ce cadre et soucieuse de continuer à financer la reprise dans la zone UEMOA, que la Banque ambitionne de procéder à l'émission d'une deuxième tranche de son programme pour un montant de 120 milliards FCFA (la "Tranche II") qui servira à financer des projets à 100% dans la zone UEMOA.

Pour ce faire, la BIDC va émettre 12 millions d'obligations avec un prix d'émission de 10 000 FCFA. Ce qui correspond au montant de 120 milliards de FCFA. La durée de l'emprunt est de 7 ans dont 2 ans de différé. Cet emprunt obligataire est assorti d'un taux d'intérêt de 5,90% net par an. Les intérêts seront payes semestriellement. Quant au remboursement du capital, l'émetteur entend le faire semestriellement également.