Sénégal: Saems-Cusems - Vers une nouvelle grève

Les syndicats de l'enseignement craignent le non respect des accords par le gouvernement. Dans un communiqué annonçant leur 11e plan d'action conjoint, le Saems et le Cusems annoncent une grève et le boycott des examens. Entre ce mercredi 25 et mardi 31, ce sera entre débrayages et grèves totales pour se faire entendre.

Les deux syndicats prévoient un boycott de toutes les évaluations : évaluations harmonisées, devoirs, compositions du second semestre, activités d'éducation physique et sportive, activités de cellules pédagogiques et tous les examens.