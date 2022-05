Maroc: Le Professeur Henri Joyeux donne deux conférences à la Galerie Les Tours Végétales et au Jardin d'Enfants Caramel à Casablanca

Casablanca — Le Professeur Henri Joyeux donnera deux conférences, les 26 et 27 mai à la Galerie Les Tours Végétales et au Jardin d'Enfants Caramel à Casablanca, pour aborder les avantages de la stimulation des défenses immunitaires contre les maladies, annoncent les organisateurs.

"Une conférence animée par le professeur Henri Joyeux, autour de la stimulation des défenses immunitaires, est organisée jeudi 26 mai à la Galerie Les Tours Végétales, dans le but d'enrichir le débat consacré aux systèmes responsables de mécanismes de défenses qui permettent de lutter contre les différentes maladies et infections", indiquent Yasmine Signature et Les Tours Végétales Casablanca dans un communiqué

Comme un système immunitaire fort est un indicateur certain d'une bonne santé, nombreux sont ceux qui s'intéressent au sujet en se demandant si ce dernier a plutôt tendance à s'affaiblir avec la pandémie de Covid.

Ce n'est pas la première fois que la Galerie Les Tours Végétales abrite un tel échange; plus d'une centaine d'événements ont eu lieu depuis son ouverture en 2018. En effet, elle accueille des expositions et des rencontres culturelles ayant pour but d'enrichir le débat intellectuel, détecter les nouveaux talents et leur donner l'opportunité d'exposer, ou encore, recevoir des événements instructifs de niveau national, avec une mobilisation atteignant les 5.000 personnes.

"Nous comptons parmi les conférenciers ayant animé des débats organisés à la Galerie, autour de différentes thématiques : Muhammad Valsan, Mohamed Rais, Yasmina Sbihi... ", font savoir les organisateurs.

De même, le Professeur Henri Joyeux anime une deuxième conférence sous le thème "Alimentation Santé de 0 à 12 ans", le vendredi 27 mai au Jardin d'Enfants Caramel à Casablanca.

Cette rencontre constitue une occasion d'échanger autour des principales préoccupations des parents relatives à l'alimentation, et décrypter leurs besoins en présentant des conseils d'accompagnement.

Ouverte en janvier 2004 en plein cœur de Casablanca, Caramel se donne pour mission d'accompagner les enfants pour faire des petits des futurs citoyens épanouis, empathiques et confiants.

En s'inspirant de plusieurs pédagogies alternatives (principalement Montessori), Caramel veille à connecter les enfants à la nature (les animaux, les plantes, l'environnement..) dans la bienveillance et la douceur de ses environnements spacieux, ensoleillés et aérés; à travers un enseignement trilingue (français, arabe et anglais), grâce à une équipe pédagogique qui bénéficie continuellement de diverses formations.

Le professeur Joyeux de la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, ancien chirurgien cancérologue et conférencier, s'engage au service de la santé depuis de longues années, à informer le grand public, en véhiculant particulièrement des messages de prévention des infections liées aux déficits immunitaires, relatifs à la nutrition et aux bons comportements de santé.

Pr. Joyeux est l'auteur de nombreux livres, et donne plusieurs conférences en présentiel et en ligne. Connu pour ses lettres gratuites et ses activités bénévoles, il croit fortement que la meilleure protection est alimentaire, et associe souvent les capacités physiques, intellectuelles et affectives à une défense immunitaire solide et efficace.

Lors de la conférence, le Professeur Joyeux répond aux différentes questions des invités relatives à la prévention des maladies à travers la construction d'un véritable équilibre nutritionnel.

"Expliquer à tous les marocains, qu'ils peuvent avoir un excellent système immunitaire avec une bonne nutrition. Le Maroc est un pays qui regorge de ressources alimentaires, il y a tout ce qu'il faut comme matières pour atteindre un système diététique équilibré", affirme le professeur au sujet de ses interventions.

Depuis plus de 30 ans, Yasmine Immobilier est un acteur de référence dans le secteur de l'immobilier au Maroc. Le groupe conçoit et réalise des programmes immobiliers de référence dans son secteur et se différencie par ses projets avant-gardistes de qualité.

Toujours animé par ces valeurs, le groupe a transposé ce savoir-faire dès le début des années 2000 dans d'autres segments tels que les bureaux, le résidentiel secondaire, les logements économiques et les locaux d'activité industrielle. L'ambition du groupe est de développer des projets immobiliers durables respectant les normes sociales et environnementales.

S'agissant du Jardin d'Enfants Caramel, il est une crèche/maternelle qui accueille les enfants dès leurs premiers pas et les préparent à intégrer le primaire de leur choix, en leur donnant confiance en eux, tout en respectant le rythme de chacun de manière individuelle.

Ouverte en janvier 2004 en plein coeur de Casablanca, Caramel se donne pour mission d'accompagner les enfants à développer leurs compétences aussi bien cognitives qu'émotionnelles, en se focalisant sur les valeurs d'autonomie, de solidarité et de responsabilité.

Caramel s'inspire de plusieurs pédagogies alternatives (principalement Montessori) et veille à connecter les enfants à la nature.