Afrique: Lutte contre la polio - Dans sa traversée à moto, David Adeyanju fait une escale à Abidjan

David Adeyanju, un rotarien nigérian, a décidé de parcourir des milliers de Km à moto de Londres en Angleterre à Lagos au Nigeria. Ainsi, depuis le mois d'avril, de l'Europe en traversant le désert il a rallié l'Afrique de l'ouest. L'objectif de ce périple est de récolter au minimum 250 millions de FCfa par une collecte de fonds sur des sites dédiés afin de financer la campagne contre la polio en Afrique.

L'ingénieur en pétrochimie et homme d'affaires dans le bâtiment au Nigeria est arrivé à Abidjan le mercredi 18 mai 2022, pour une escale de deux jours. Comme dans toutes les capitales traversées, il a été accueilli par les membres du Rotary. A Abidjan, sa réception a été pilotée par Zenab Diallo, présidente de women in Rotary. Après sa rencontre avec l'Ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire, le représentant pays de l'Oms et le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, David Adeyanju a expliqué sa démarche aux médias.

" C'est une action humanitaire que je mène. J'estime que quand on a reçu, en retour, il faut en donner. Partout où je suis passé, j'ai dit qu'il faut accentuer la sensibilisation afin que les populations soient réceptives au vaccin contre la polio. Elles sont souvent réticentes à cause de certains préjugés culturels. Mais il faut pouvoir leur expliquer le bénéfice de ce vaccin pour qu'on vienne à bout de cette maladie ", a-t-il expliqué. Avant d'ajouter que le Rotary a déjà investi plus de 2 milliards de dollars dans cette campagne contre la polio. " Il faut pousser afin d'éradiquer cette maladie. C'est raisonnable ", a-t-il exhorté.

Selon lui, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, il est passé par l'Angleterre, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. Il y a eu une véritable attraction dans les villages du désert qu'il a traversés, a-t-il appuyé. Zenab Diallo, à son tour, l'a encouragé dans cette initiative courageuse qu'il mène. Elle l'a par ailleurs rassuré sur les actions des différents clubs du pays dans cette campagne d'éradication de la polio. Le rotarien a passé deux jours en Côte d'Ivoire où une réception a été organisée en son honneur. Il a quitté Abidjan le vendredi 20 mai 2022, pour le Ghana, le Bénin et le Nigeria.