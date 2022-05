Cote d'Ivoire: Déguerpissement des zones à risque - Une campagne "Partir est mieux que mourir" annoncée par le gouvernement

Qui dit saison des pluies, dit depuis quelques années, des pertes en vies humaines de personnes vivant dans les zones à risque. Pour éviter ces situations malencontreuses, le gouvernement veut cette année prendre le taureau par les cornes par une campagne dénommée " Partir est mieux que mourir ".

Ladite campagne sera lancée ce vendredi 27 mai, par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, indique un communiqué dont fratmat.info a reçu copie. Cette campagne à en croire la note, vise au déguerpissement des populations vivant dans des zones à risque. Surtout que ces dernières années, la saison des pluies a été source de désolation à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. En rappel, en 2018, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan et des villes de l'intérieur (18 et 19 juin) ont fait 20 morts dont 18 à Abidjan.

Le gouvernement après ces incidents a décidé entre autres de détruire les immeubles réalisés dans les bassins d'orage et sur les ouvrages d'assainissement et de drainage ; de curer tous les caniveaux et ouvrages obstrués et ensablés, de maintenir un système d'alerte efficace et de déguerpir les populations vivant dans les zones à risques. Dans l'objectif principal d'éviter les drames des années antérieures, cette année, le gouvernement à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité va " sévir " en déguerpissant sans délai, les populations vivant dans les zones à risques. Car, elles ont été sensibilisées, interpellées sur les risques qui les guettent.