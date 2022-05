Afrique: Lutte contre la traite des enfants - L'Onu et la CEDEAO appellent à une meilleure coopération transnationale

Les ministres des États membres de la CEDEAO et bénéficiaires du Projet d'Appui à la Protection des Enfants Victimes de Violations de leurs droits (PAPEV), en charge du genre et de la protection des enfants devront travailler dans le sens d'une meilleure coipération pour davantage de résultats dans la lutte contre la traite des enfants au cours de la conférence de haut niveau qui les réunit ce 26 Mai 2022 à Banjul en Gambie.

C'est en tous cas ce que les Nations unies attendent d'eux au cours de ces travaux dont la phase préparatoire a débuté le 23 Mai 2022, dans la capitale gambienne avec leurs directeurs en charge de la question. Le ton a déjà été donné par Bintou HK Fatty, directrice de l'enfance du ministère gambien de la Femme, de l'Enfant et de la Protection sociale, lors de la cérémonie d'ouverture officielle dont elle a profité pour insister sur la nécessiter de faire bouger véritablement les lignes.

" Nous espérons que ce dialogue sera un tremplin vers la création d'un consensus plus large autour des approches émergentes réussies et d'une voie à suivre pour les décideurs politiques, les chercheurs afin de créer en tant qu'Africains, un monde où chaque enfant peut grandir et s'épanouir dans la dignité ; où la violence et les abus envers les enfants sont légalement interdits et socialement inacceptables ", a-t-elle souhaité.

Et ce changement de par de paradigme devrait passer notamment par une harmonisation de législations nationales et des plans d'actions nationaux, selon Jagne Siga, Commissaire aux Affaires Sociales de la CEDEAO. La réunion est initiée par la CEDEAO à travers son Centre pour le développement du genre et le Bureau régional de l'Afrique de Ouest du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme (BRAO-HCDH), par ailleurs initiateur du Papev.