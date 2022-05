Afrique: UNESCO - Semaine africaine - Le Groupe Afrique honore le pays et son Président

Débutée le lundi 23 mai, l'édition 2022 de la Semaine africaine qui célèbre la date de création de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) devenue en 2002 Union africaine, a tenu toutes ses promesses au siège de l'UNESCO, à Paris. En effet, des expositions d'artistes et artisans africains (œuvres picturales, produits locaux, créations artistiques, défilés de mode, cuisine) aux panels, en passant par les projections de films et les prestations musicales et chorégraphiques, l'événement a drainé un beau public, ravi d'être servi de richesses culturelles variées.

Le Groupe Afrique, constitué par les Etats-membres africains de l'UNESCO, et organisateur de la Semaine, a choisi, à l'unanimité, le Président ivoirien, SEM Alassane Ouattara, comme parrain de l'édition 2022. Et, le choix de la thématique centrale, dans la résonance de celui de l'Union africaine, s'est porté sur " L'autosuffisance, la résilience et le développement économique de l'Afrique ".

La présidente du comité d'organisation de cette Semaine africaine, SEMme Bakayoko-Ly Ramata a souligné que le choix SEM Alassane Ouattara comme parrain " est comme une distinction pour saluer l'ensemble de ses œuvres au profit de l'Afrique. C'est une reconnaissance que lui manifeste le Groupe Afrique pour souligner son engagement dans la relance économique et la réduction de la pauvreté en Afrique, pour sa contribution à la paix et surtout pour son leadership incontestable. " Prenant la parole, le président du Groupe Afrique, SEM Souleymane Jules Diop, Délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, a abondé dans le même sens, en ces termes : " Nous envions à la Côte d'Ivoire son brassage culturel, son ouverture et nous remercions chaleureusement le Président Ouattara, notre parrain, pour son leadership ".

La ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, représentant le parrain, a dit qu'il importe de conjuguer " les efforts pour une Afrique resplendissante et ouverte sur le monde " avant de déclarer ouverte la Semaine africaine. Les Conférences inaugurales ont été animées par M. Akinwumi Ayodeji Adesina (visio-conférence) président de la Banque Africaine de Développement et M. Wildrid Lauriano Do Rego, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique-Elysée sur " L'autosuffisance, la résilience et le développement économique en Afrique ", suivies d'un panel sur la transformation des matières premières.

Cette Semaine, relevons-le, qui se tiendra du lundi 23 au mercredi 25 mai 2022, vise à promouvoir, à tous les niveaux, l'intégration de l'Afrique par la coopération et à célébrer des personnalités africaines et les réalisations de l'UNESCO sur le continent. Plusieurs ministres africains ont pris part aux activités de la Semaine, notamment les ministres ivoiriens Siandou Fofana, Françoise Remarck ainsi que SEM Bandaman Maurice, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. L'évènement a permis de mettre en valeur la richesse du patrimoine et de la diversité culturelle africaine tout en prônant le rapprochement entre les peuples prendra fin aujourd'hui avec la cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi. Une prestation des danseurs du Zaouli musique et danse inscrites au patrimoine de l'UNESCO, et bien d'autres animations musicales et défilés de mode sont également prévus à la soirée de Gala.