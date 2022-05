Guinée: 100 jours du CNT, acquis et perspectives

Ce mercredi, 25 mai 2022 marque les 100 jours du Conseil National de la Transition CNT. À cette occasion, l'organe législatif de la transition a organisé une journée portes ouvertes à son siège, au palais du peuple de Conakry.

Cette activité qui s'est déroulée dans un contexte où l'ensemble des membres du gouvernement sont à l'intérieur du pays, a connu la participation de plusieurs personnalités de haut rang, dont entre autres, le directeur de cabinet de la présidence de la république, des officiers militaires, membres du CNRD et plusieurs diplomates.

Dans son allocution, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma a dressé le bilan du parcours de l'organe qu'il dirige. Il déclare que " d'intenses travaux ont été réalisés malgré le jeune âge de l'institution ", des travaux qui, selon lui vont dans le sens " de poser de solides socles d'une République irréversiblement projetée vers le développement et l'émergence, dans l'unité, la paix, la sécurité, pour le mieux être de chaque citoyen de la Guinée ".

Les missions de consultation effectuées à l'intérieur du pays, l'autorisation de ratification d'un accord de prêt entre le gouvernement guinéen et la BID, les plénières et les sessions de renforcement de capacité des conseillers nationaux, sont entre autres les acquis du CNT mis en-avant par son président.

Dr Dansa a aussi profité de cette occasion pour annoncer des actions en perspectives. Au nombre de celles-ci, figurent la rédaction de la nouvelle Constitution, la construction du siège de l'institution parlementaire qui, selon lui démarreront dans les prochaines semaines.

" Des négociations entre la République populaire de Chine et la Guinée, ouvrent de nouvelles espérances pour le démarrage effectif de la construction du siège du parlement guinéen, sur le site directionnel de Koloma. Il nous tient particulièrement à cœur. (... ). Dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de la transition, et conformément à ses missions, notre institution a entamé un processus de planification stratégique qui sera assorti d'un plan d'actions opérationnel de la commission. Dans le cadre du suivi de l'action gouvernementale, le CNT a déjà saisi le premier ministre chef du gouvernement, afin de présenter aux conseillers nationaux, la feuille de route du gouvernement de la transition ; le CNT se prépare à recevoir le gouvernement pour la tenue très prochaine du débat d'orientation budgétaire avant l'examen et l'adoption de la loi des finances rectificative ;

À la lumière des recommandations des missions des conseillers nationaux et des contributions adressées au CNT, l'institution amorcera l'écriture de la nouvelle Constitution dans les prochaines semaines. Pour conférer à ce processus, la transparence et la crédibilité qu'il requiert, le CNT poursuivra les échanges avec les composantes sociopolitiques de la Nation, y compris les personnes ressources, les institutions sœurs de la sous-région et du continent, afin de mobiliser les expériences et les bonnes pratiques les plus adaptées à la transition guinéenne ", a-t-il déclaré.