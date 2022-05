Algérie: Le Président Tebboune rencontre à Rome des représentants de la communauté algérienne établie en Italie

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a rencontré, mercredi à Rome, des représentants de la communauté algérienne établie en Italie, et ce, dans le cadre de sa visite d'Etat qu'il a entamée dans ce pays à l'invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella.

A cette occasion, le Président Tebboune a affirmé que la programmation de cette rencontre avec la communauté algérienne au début de sa visite, participait de son souci d'écouter les préoccupations et attentes des membres de la communauté algérienne et traduisait l'impératif de les impliquer dans le processus économique et de développement du pays.

Le président de la République s'est félicité, en outre, des positions historiques et honorables de l'Italie vis-à-vis de l'Algérie, notamment lors de la Révolution de libération, rappelant le soutien d'Enrico Mattei qu'il a qualifié d'ami "hors pair".

Les représentants de la communauté nationale établie en Italie ont, pour leur part, salué cette rencontre qui se veut une tradition instituée par le président de la République durant ses visites à l'étranger, à même de leur permettre de soulever leurs préoccupations et propositions.

La rencontre a permis également aux représentants de la communauté algérienne en Italie d'exposer leurs préoccupations se rapportant à l'ouverture d'écoles d'enseignement de langue arabe, à la facilitation des transports maritime et aérien vers l'Algérie, aux échanges interuniversitaires et avec les centres de recherche et à l'investissement.

Le président Tebboune avait entamé, mercredi, une visite d'Etat de trois jours en Italie. A son arrivée à l'Aéroport international de Rome "Léonard De Vinci", il a été accueilli par le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di-Maio, l'ambassadeur d'Algérie en Italie et des membres du corps diplomatique arabe et africain accrédité à Rome.

L'avion du président de la République a été escorté par deux avions de chasse de l'armée de l'Air italienne, en guise de bienvenue.

Le Président Tebboune est accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de l'Energie et des Mines, des Travaux publics, des Transports, de la Culture et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up.

Cette visite d'Etat revêt une "importance particulière dans le raffermissement des liens d'amitié historiques et le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment dans au volet économique, dans le cadre d'une vision nouvelle des deux Présidents visant à insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique entre les deux pays voisins et amis", avait indiqué, mardi, un communiqué de la Présidence de la République.