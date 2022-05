Algérie: Ligue 1 (32e J) - Favorable au leader, lutte acharnée pour le maintien

Alger — La 32e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi, samedi, et dimanche, devrait être favorable pour le leader le CR Belouizdad, en appel pour affronter le RC Relizane, déjà relégué en Ligue 2 amateur, alors que plusieurs clubs vont livrer un duel à distance dans la course pour le maintien.

Le Chabab (1e, 61 pts), qui reste sur un match nul en déplacement face au MC Oran (0-0), partira largement favori devant une équipe de Relizane (17e, 19 pts), qui n'aura rien à perdre, elle qui a battu samedi à Alger le NA Husseïn-Dey (5-3).

Le dauphin la JS Kabylie (2e, 57 pts), auteur de trois succès de rang, se rendra à Alger pour croiser le fer avec le MCA (5e, 49 pts), dans un "clasico" indécis et ouvert à tous les pronostics.

Si les "Canaris" aspirent à préserver leur dynamique, le "Doyen", dos au mur après deux revers de suite, n'aura plus droit à l'erreur, lui qui ambitionne de se racheter et se relancer dans la course pour une place sur le podium.

De son côté la JS Saoura (3e, 53 pts), large vainqueur à la maison face à l'Olympique Médéa (4-1), effectuera un déplacement périlleux du côté des hauts-plateaux pour défier l'ES Sétif (10e, 43 pts).

L'Entente, battue lors de ses deux derniers matchs, est appelée à relever la tête pour soigner son classement et se rapprocher du podium.

Le stade de Dar El-Beïda sera le théâtre d'un derby qui s'annonce indécis entre le Paradou AC (4e, 50 pts) et l'USM Alger (6e, 48 pts), qui a retrouvé des couleurs depuis son succès dans le "big derby" de la capitale face au MCA (1-0).

Les deux clubs algérois vont aborder ce rendez-vous avec l'objectif commun de l'emporter pour rester en course pour une place qualificative à une compétition continentale ou régionale.

Le CS Constantine (9e, 46 pts), sur une courbe descendante (quatre matchs sans victoire, ndlr) n'aura plus droit à l'erreur, en recevant son voisin le HB Chelghoum-Laïd (11e, 40 pts), considéré comme l'une des formations les plus en forme du moment avec quatre succès de rang, dont le dernier à domicile face au MCA (2-0).

Dans la course au maintien, le NC Magra et le MC Oran, logés ensemble à la 13e place (38 pts), s'affronteront dans un match "à six points", où le moindre faux pas pour l'une ou l'autre équipes serait fatal.

L'Olympique Médéa qui suit derrière (15e, 34 pts) devra impérativement s'imposer dans son antre d'Imam-Lyes face à l'US Biskra (9e, 45 pts), pour éventuellement réduire l'écart avec le premier non relégable.

Enfin, le NA Husseïn-Dey (16e, 22 pts) et le WA Tlemcen (18e, 13 pts), déjà relégués, recevront pour la forme respectivement le RC Arbaâ (12e, 39 pts) et l'ASO Chlef (7e, 46 pts).

Programme des rencontres de la 32e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévues vendredi, samedi, et dimanche :

Vendredi 27 mai (16h45) :

Olympique Médéa - US Biskra

RC Relizane - CR Belouizdad

Paradou AC - USM Alger

NC Magra - MC Oran

CS Constantine - HB Chelghoum-Laïd

NA Husseïn-Dey - RC Arbaâ

Samedi 28 juin (16h45) :

MC Alger - JS Kabylie huis clos

Dimanche 29 juin :

WA Tlemcen - ASO Chlef 16h45

ES Sétif - JS Saoura 20h00

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 61 29

2). JS Kabylie 57 31

3). JS Saoura 53 30

4). Paradou AC 50 30

5). MC Alger 49 31

6). USM Alger 48 30

7). ASO Chlef 46 31

8). CS Constantine 45 30

--). US Biskra 45 30

10). ES Sétif 43 27

11). HBC-Laïd 40 31

12). RC Arbaâ 31 31

13). MC Oran 38 30

--) . NC Magra 38 31

15). O. Médéa 34 31

16). NA H-Dey 22 30

17). RC Relizane 19 31

18). WA Tlemcen 13 31

Note : Les quatre derniers au classement sont relégués en Ligue 2 amateur.