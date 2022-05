Algérie: La loi sur l'investissement dynamisera davantage la diversification économique

Alger — Le projet de loi sur l'investissement devrait dynamiser davantage les efforts visant la diversification de l'économie nationale et rétablir la confiance entre l'administration et les opérateurs, a indiqué, mercredi à Alger, le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Tayeb Chebab.

S'exprimant lors d'une Journée d'information sur le soutien à l'investissement et la modernisation de l'industrie nationale en présence des opérateurs économiques, le président de la CACI a souligné l'"importance" des mesures contenues dans cette nouvelle loi permettant notamment d'"améliorer le climat d'investissement pour attirer les investisseurs locaux et étrangers et garantir un environnement favorable à la relance économique".

Différents secteurs d'activités, a-t-il poursuivi, devront connaître une nouvelle dynamique à la faveur de cette nouvelle loi qui devrait faciliter l'investissement pour les opérateurs algériens et étrangers.

Selon le président de la Chambre, l'accompagnement des porteurs de projets avec une nouvelle vision, en renforçant le rôle de la finance islamique permettrait également de soutenir l'investissement.

M. Chebab a appelé aussi à optimiser le rôle des banques et à généraliser la numérisation afin de réaliser les objectifs escomptés en matière d'investissement.

Il a en outre indiqué que la création du guichet unique, dans cette nouvelle loi, facilitera les démarches administratives.

De son côté, l'expert économique Houari Tigharsi a appelé dans son intervention lors de cette Journée d'information, à la nécessité de revoir l'impôt sur l'investissement et le renforcement du rôle des banques pour assurer un accompagnement efficace des porteurs de projets.

Il a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de la numérisation des différents secteurs d'activités, la lutte contre le marché parallèle, et l'assainissement du foncier pour une meilleure application sur le terrain de cette nouvelle loi sur l'investissement.

Les opérateurs économiques ont soulevé quant à eux les entraves à l'investissement rencontrées sur le terrain.

Ils ont appelé dans ce sens à un "accompagnement financier meilleur" des banques et l'assouplissement des procédures administratives.