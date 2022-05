Maroc: Berrechid - Arrestation d'un individu présumé impliqué dans l'agression d'une dame à l'intérieur d'un local commercial (DGSN)

Rabat — Les services de sécurité ont réagi, avec sérieux et célérité, à un enregistrement vidéo publié sur les réseaux sociaux, montrant un acte d'agression grave commis par un individu sur une dame à l'intérieur d'un local commercial dans la ville de Berrechid, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de sécurité ont aussitôt avisé le parquet compétent et, sous ses ordres, une enquête judiciaire a été ouverte au sujet des actes criminels documentés par ladite vidéo, ajoute le communiqué.

Les recherches et investigations menées ont abouti à l'arrestation de la personne présumée impliquée dans ces actes criminels, un jeune de 23 ans aux antécédents judiciaires, précise la même source, ajoutant qu'une plainte a été déposée par la dame qui a été victime de séquestration et coups et blessures volontaires de la part du prévenu.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire ordonnée par le parquet près la Cour d'appel, afin d'élucider les motivations et les circonstances de cette agression et d'établir l'ensemble des faits criminels dont il est accusé, conclut le communiqué.