Maroc: Le pays a hissé la coopération avec les pays africains en un véritable partenariat d'action et de solidarité (Diplomate marocaine)

Addis — - Le Maroc a hissé la coopération avec les pays africains au niveau d'un véritable partenariat d'action et de solidarité, a réaffirmé, mercredi à Addis-Abeba, l'ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M'Hammdi.

Le Royaume s'est engagé également à renforcer ses relations culturelles, politiques et économiques avec les pays africains, a réitéré la diplomate marocaine qui intervenait lors d'une cérémonie initiée à l'Université d'Addis-Abeba en commémoration de la Journée mondiale de l'Afrique.

Mme Alaoui M'Hammdi a mis la lumière sur le " Groupe de Casablanca ", créé au début des années 1960, et regroupant des Etats qui partagent une vision de l'avenir de l'Afrique et du panafricanisme, rappelant que les dirigeants africains pionniers pensaient qu'une intégration forte est à même de permettre à l'Afrique de se libérer du colonialisme, d'établir la paix, de promouvoir le dialogue interculturel, d'accroître l'influence géopolitique du continent et d'amorcer son développement économique.

En janvier 1961, Casablanca a accueilli les chefs d'Etats africains qui ont adopté la Charte de Casablanca prélude à la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) deux ans plus tard, a rappelé la diplomate marocaine.

L'ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti a, d'autre part, mis en avant le retour sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en 2017 du Royaume au sein de sa famille institutionnelle (l'Union africaine), rappelant que le Maroc avait toujours œuvré pour un partenariat spécifique et renouvelé dans le cadre de la coopération bilatérale, sous-régionale, régionale, interrégionale et multilatérale au sein du Continent africain.

Mme Alaoui M'Hammdi a réaffirmé que le Maroc, qui est un acteur clé pour une Afrique prospère, performante et forte, est fortement engagé dans la coopération Sud-Sud et joue un rôle de premier plan dans la promotion et le renforcement des liens de coopération entre les pays du Sud.

Le Maroc, fort d'une vision royale ambitieuse et tournée vers l'avenir, a multiplié les initiatives et les actions pour promouvoir la coopération, notamment avec ses partenaires africains, et l'a hissée au niveau d'un véritable partenariat au service du développement, a mis en exergue la diplomate marocaine, rappelant les nombreuses visites de SM le Roi Mohammed VI en Afrique qui ont créé une nouvelle dynamique dans les relations avec de nombreux pays africains et donné une forte impulsion à la coopération Sud-Sud, dont le Royaume a fait un choix stratégique, dans le but de contribuer à l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ces pays.

Plusieurs diplomates accrédités à Addis-Abeba, des responsables de l'ONU et de l'Union africaine, des artistes et d'autres personnalités ont pris part à cette cérémonie de célébration de la journée mondiale de l'Afrique.