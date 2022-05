Ile Maurice: Parlement - "Shame"!

C'est presque devenu une habitude. La séance parlementaire était une nouvelle fois très animée hier. Visiblement, le discours prononcé par Mahen Gungapersad, lors des débats autour du Supplementary Appropriation (2021-2022) Bill, a causé un certain embarras dans le camp de la majorité. Il a eu droit à des applaudissements nourris de la part des membres de l'opposition.

Ainsi, quand le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, prend la parole à son tour, Shakeel Mohamed laisse échapper le mot "shame". Le speaker le réprimande alors et le député souligne qu'il faisait référence au discours prononcé par le précédent orateur et non au ministre. Mais Sooroojdev Phokeer ne veut rien entendre et lui fait comprendre que le mot prononcé est "unparliamentary" et lui demande de "withdraw from the House". "Si je présente des excuses, puis-je rester à mon siège ?" s'enquiert Shakeel Mohamed. Le speaker maintient malgré tout sa décision de l'expulser. Les deux hommes échangent alors quelques phrases et le speaker déclare : "Happy you go; thank you." Shakeel Mohamed de rétorquer, tout en prenant la porte de sortie : "Thank you too!"

Kailesh Jagutpal reprend son discours en prononçant à son tour le mot "shame", en se référant au discours d'Ehsan Juman. Des membres de l'opposition protestent alors et demandent au speaker s'il n'a pas entendu le mot "shame" prononcé par le ministre de la Santé. Sooroojdev Phokeer rappelle des membres de l'opposition à l'ordre. Kailesh Jagutpal poursuit son allocution et utilise une nouvelle fois le mot de la discorde en essayant de préciser qu'il ne vise aucun membre de l'opposition. Des contestations s'élèvent, l'opposition estimant que le "shame" de Jagutpal était dirigé contre elle.

"Cheap politics"

Le speaker intervient encore et demande à l'opposition de ne pas faire de "cheap politics". "He has already said it (NdlR, le mot shame)", scandent des parlementaires de l'opposition. Rajesh Bhagwan, qui avait prononcé le mot "coquin" quelques instants plus tôt, est rappelé à l'ordre. "I am on my feet", lui fait remarquer le speaker. "We all know that you are on your feet", rétorque le député mauve, avant d'ajouter, "don't bark at me". Verdict du speaker : "Now you are saying 'barking' which is unparliamentarey. I order you out."

Le Sergeant-at-Arms est alors prié de demander à Rajesh Bhagwan de quitter l'hémicycle. "Pas tous mwa", lance le député mauve. Les discussions se poursuivront dans les couloirs et Rajesh Bhagwan reprochera au Sergeant-at-Arms de lui avoir dit qu'il a provoqué le speaker. Plusieurs membres de l'opposition interviennent, dont Arvin Boolell, pour tenter de calmer Rajesh Bhagwan.

Lors de la sortie de ce dernier, un membre du gouvernement lui lance : "Malélevé, batiara." Malgré des remarques des membres de l'opposition, le speaker reste silencieux. Pendant ce temps, ce dernier a suspendu la séance. Des membres de l'opposition discutent de la stratégie à adopter dans la salle du trône.

À la reprise de la séance, le speaker a "name" Rajesh Bhagwan. C'est Steven Obeegadoo qui fait ensuite voter une motion pour que le député du MMM soit suspendu pour les quatre prochaines séances. Des membres de l'opposition, qui avaient regagné leur siège, effectuent dans la foulée un walk-out et scandent d'une même voix : "Shame ! La honte !"

Joanna Bérenger, qui sera parmi les derniers parlementaires à quitter l'Hémicycle, s'adresse alors à Steven Obeegadoo : "Ala valer militan. Militan koté?"