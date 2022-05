Algérie: Arrivée du Président Tebboune à Rome

Rome — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune est arrivé, mercredi à Rome, pour une visite d'Etat de trois jours à l'invitation du président italien, Sergio Mattarella.

Le Président Tebboune a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Rome "Léonard De Vinci" par le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di-Maio, l'ambassadeur d'Algérie en Italie et des membres du corps diplomatique arabe et africain accrédité à Rome.

Le Président Tebboune est accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de l'Energie et des Mines, des Travaux publics, des Transports, de la Culture et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up.

Lire aussi: Le président Tebboune en Italie: insuffler une nouvelle dynamique à la coopération stratégique

Le Président Tebboune rencontrera ce mercredi des membres de la communauté algérienne établie en Italie pour écouter leurs préoccupations et leurs propositions.

Cette visite d'Etat revêt une "importance particulière dans le raffermissement des liens d'amitié historiques et le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment dans au volet économique, dans le cadre d'une vision nouvelle des deux Présidents visant à insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique entre les deux pays voisins et amis", a indiqué mardi un communiqué de la Présidence de la République.