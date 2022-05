Tunisie: Claudia Cardinale à Tunis - Une étoile à La Goulette

Cette visite de la star franco-italo-tunisienne qui a débarqué hier après-midi à Tunis est un évènement majeur. Claudia Cardinale, actrice vedette du cinéma italien, est arrivée en Tunisie à l'occasion de l'inauguration d'une rue en son nom à La Goulette, sa ville natale.

Claudia Cardinale est arrivée hier en fin de journée à l'aéroport Tunis. Carthage, en compagnie de sa fille Claudia Squitieri en provenance de Paris. L'actrice, habituée aux visites en Tunisie, sera présente pour l'inauguration d'une rue en son nom à la Petite Sicile à La Goulette. Elle résidera en banlieue nord de Tunis du 25 au 30 mai et enchaînera visites et rencontres avec ses proches et autres représentants locaux et partenaires de l'association " Piccola Sicilia ", organisatrice de cette initiative. Les autorités tunisiennes et italiennes, citant les représentants des ministres tunisiens, membres de l'association "Piccola Sicilia" et représentants de l'ambassade d'Italie, participeront au déroulement du programme élaboré à l'occasion. Le ministère de la Culture (le Théâtre de l'Opéra de Tunis et la Cinémathèque tunisienne), le ministère du Tourisme et de l'artisanat, l'Institut italien de Tunis, l'agence de communication " Panorama " et l'église Saint-Augustin-et-Saint-Fidèle de la Petite Sicile chaperonneront l'évènement jusqu'au bout.

En plus de la portée symbolique de l'hommage rendu à Claudia Cardinale, l'objectif de cet évènement, tel qu'il est annoncé, est de donner une meilleure visibilité à La Goulette, basée sur un message de tolérance et de coexistence entre les cultures et les religions qui cohabitent depuis longtemps à la Petite Sicile. Valoriser La Goulette, ville ouverte aux communautés et riche de son histoire à l'instar de la sortie de la Madonna de Trapani tous les 15 août, à l'origine " procession catholique", est, avant tout, une fête qui implique toutes les communautés de la localité et qui est encore maintenue de nos jours. La municipalité de la Goulette soutient et encourage encore cette fête annuelle : elle veille au bon déroulement de cette visite aussi. Encourager des personnalités natives de Tunisie à venir enrichir l'économie touristique du pays, notamment en faisant connaître le patrimoine de La Goulette en particulier et de la Tunisie en général.

A cette occasion, le cinéaste italien né en Tunisie Marcello Bivona réalisera, en coopération avec l'association" Piccola Sicilia ", un film sur l'évènement et sur la localité de La Goulette. Son dernier film en date Siciliens d'Afrique : Tunisie Terre Promise sera projeté au théâtre de l'Opéra à l'occasion de cette visite. Nous y reviendrons !