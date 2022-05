Tunisie: FITA 2022 | Présence renforcée du Groupe BH BANK

Cette conférence internationale a été une occasion pour le Groupe BH pour participer à des rencontres B to B et ce, dans l'objectif de développer les opportunités de coopération et d'investissement et proposer des solutions nouvelles et créatives pour renforcer les relations de partenariat et saisir toutes les occasions pour relancer les affaires qui ont été impactées par la pandémie.

La 5ème édition de la Conférence Internationale " Financing Investment & Trade in Africa - FITA a eu lieu le 25 et 26 mai 2022 se déroule actuellement à Tunis sous le haut patronage de la Présidence de la République Tunisienne et avec la présence de Madame la cheffe du Gouvernement qui a donné le coup d'envoi de cetévènement.

Ce rendez-vous annuel incontournable des acteurs impliqués dans les relations économiques et commerciales Tuniso-Africaines à savoir : Ministres, Ambassadeurs, CEOs, Bailleurs de Fonds Internationaux et autres intervenants des quatre coins du Monde, a été marqué par la présence de presque 3000 participants pour discuter des grands enjeux post COVID-19.

Compte tenu de son positionnement à l'égard du marché africain, la BH BANK a été fortement représentée à cette manifestation notamment par son Directeur Général M Hichem REBAI, les Directeurs Généraux des Filiales et le staff managérial et commercial.

