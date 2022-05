Maroc: INDH - Les jeunes porteurs de projets présentent à Marrakech leurs produits et services

Marrakech — Des dizaines de jeunes porteurs de projets issus de la région Marrakech-Safi se sont donné rendez-vous jeudi à Marrakech, dans le cadre de la 1ère édition du "Printemps de l'Entrepreneur", un événement dédié à la présentation de leurs multiples produits et services.

Lors de cet événement initié conjointement par la Fondation Norsys et l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), des stands d'exposition ont été mis à la disposition de ces jeunes porteurs de projets bénéficiaires du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de la phase III de l'INDHn, en vertu d'un accord conclu entre la Fondation Norsys et le Comité Préfectoral de Développement Humain (CPDH) pour créer une dynamique entrepreneuriale et promouvoir l'écosystème existant.

Les projets des jeunes entrepreneurs concernent plusieurs secteurs tels que les services, l'agroalimentaire, l'artisanat, le commerce, les produits de terroir ainsi que des secteurs très porteurs et à forte valeur ajoutée tels que le digital et l'événementiel.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le président de la Fondation Norsys, M. Tariq Zidi, a souligné que l'entrepreneuriat permet à la jeunesse de participer au développement sur les plans local, régional et national que connait notre pays dans tous les domaines, relevant que les produits et services exposés et présentés dans le cadre de cette manifestation traduisent l'esprit de créativité et de prise d'initiatives qui animent cette jeune génération d'entrepreneurs.

Cet événement rassemble les porteurs de projets et l'ensemble des acteurs de l'écosystème économique dans une ambiance professionnelle pleine de perspectives de collaboration et de réseautage, a-t-il ajouté.

Les entrepreneurs du programme de la phase 3 de l'INDH ont été aussi au rendez-vous avec des représentants de banques et d'institutions publiques afin de bénéficier des réponses à toute question ou élément majeur à l'accomplissement de leurs projets, a-t-il indiqué, relevant que les initiateurs de cette manifestation socioéconomique ont aussi programmé des ateliers animés par des experts au profit des jeunes porteurs de projets et axés sur les techniques de marketing et de marketing digital, a-t-il insisté.

Passant en revue les objectifs de cette Fondation, M. Zidi a relevé que cette association opère dans l'accompagnement et l'incubation des porteurs de projet à travers son incubateur "IBDAA", dont la mission consiste à former et à accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs outillés pour relever les défis de l'Afrique de demain, en prônant l'innovation pour l'émergence de nouveaux modèles économiques et sociaux.

Et de souligner que plus de 600 entrepreneurs ont été formés et accompagnés et une centaine d'entreprises créées accompagnées et financées dans le cadre du programme d'appui au développement de l'entrepreneuriat dans le cadre de la phase III de l'INDH.

De son côté, le chef de la Division de l'Action Sociale au sein de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, M. Anouar Dbira, a indiqué que depuis le lancement de la phase III de l'INDH, quelque 760 entreprises ont été créées dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", ce qui a permis la création de plus de 1.900 postes d'emploi à court terme et plus de 5.000 postes d'emploi à long terme.

S'inscrivant dans le cadre de la célébration du 17è anniversaire du lancement de l'INDH, cette journée comportait aussi une plénière ayant pour thème "Écosystèmes entrepreneuriaux : Acteurs et interactions", avec la participation d'experts de renommée.

Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les entrepreneurs du programme de partager leur "Success-story".