Maroc: Tanger abrite le 1er salon international de recyclage et de gestion des déchets "RWM expo 2022"

Casablanca — "Energie et Mines Mag", 1er magazine spécialisé dans l'énergie, les mines et le développement durable, organise la première édition du "Salon international de recyclage et gestion des déchets RWM expo", du 22 au 25 juin prochain, à Tanger.

Cet événement inédit, organisé sous l'égide des ministères de la Transition énergétique et du Développement durable, et de l'Industrie et du Commerce, et en partenariat avec le Centre régional d'Investissement de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la Mairie de la ville de Tanger, et de CGLU Afrique, porte l'ambition de "contribuer à l'effort collectif du Royaume du Maroc dans la mise en œuvre du modèle de développement durable dicté par les Orientations Stratégiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et les engagements internationaux de notre pays", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Il s'inscrit également dans la nouvelle stratégie du Maroc dans sa transition vers une économie verte et durable, grand chantier du Royaume, affirme la même source.

Le choix de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et plus particulièrement la ville du Detroit pour abriter le RWM expo trouve sa pertinence dans l'essor exceptionnel que connaît cette région, devenue un pôle de croissance économique et un Hub logistique et industriel de 1er plan. C'est également l'occasion de promouvoir les efforts engagés, tant par les collectivités territoriales que par le tissu industriel de la région, dans ce secteur qui constitue l'un des piliers de l'économie circulaire et du développement durable.

Cette première édition œuvrera à fédérer l'ensemble des acteurs opérant dans le domaine de la gestion et la valorisation des déchets autour de thématiques liées au secteur : cadre institutionnel, réglementaire et financements, politiques territoriales, économie circulaire, opportunités de recyclage et valorisation des déchets domestiques et industriels, décarbonation de l'industrie, optimisation des process industriels pour moins de déchet, nouvelles technologies vertes, ainsi que formation, recherche & développement.

Résolument tourné vers le renforcement d'une coopération Sud-Sud dans le domaine de la gestion et la valorisation des déchets "RWM expo 2022" s'est choisi pour sa 1ère édition, le Sénégal comme pays Africain hôte, avec la participation effective d'une grande délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que celui du département de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique.

La Côte d'Ivoire sera également hautement représentée par le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, ainsi que des opérateurs du secteur public et privé, fait savoir le communiqué.

Pays pionnier dans les problématiques liées au développement durable et plus particulièrement la gestion et la valorisation des déchets, la Suisse sera représentée par plusieurs institutions publiques et privées dont notamment, l'Office fédéral de l'Environnement, Réseaux environnement de Genève, Service Agenda 21 - Ville durable.

Cet événement professionnel constitue une plateforme d'échange d'expertise pour les acteurs et opérateurs du secteur, dans la perspective d'en faire le Rendez-vous incontournable de concertation nationale et internationale autour de la gestion et la valorisation des déchets, avec la participation d'une pléiade de conférenciers, consultants et experts qui animeront les panels & conférences prévu dans le cadre du programme scientifique du Salon.

Organisé sous format hybride, "RWM expo 2022" permettra aux différentes cibles tant nationales qu'internationales, de s'enquérir des efforts sectoriels entrepris par les pouvoirs publics, de l'évolution des technologies et des bonnes pratiques dans ces domaines, ainsi que des perspectives de développement et de création d'emplois verts. Des activités ludiques et des visites de terrain dans la ville du Détroit sont également programmées.

En apothéose de cet événement international inédit, le Comité scientifique du Salon remettra les trophées de la première édition du RWM Awards, et qui vise à encourager et valoriser les efforts engagés et les initiatives innovantes portés par les acteurs locaux, les professionnels et le tissu associatif.