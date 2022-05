Maroc: La "plateforme numérique pour le Hadith Acharif", une valeur ajoutée pour la réforme du champ religieux (écrivain-journaliste)

Rabat — La "plateforme numérique pour le Hadith Acharif", lancée sur ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, constitue "une valeur ajoutée pour la réforme du champ religieux, qui est un levier structurel du projet de réforme et de modernisation mené par le Souverain depuis plus de deux décennies", écrit l'écrivain-journaliste, Talaâ Saoud Al Atlassi.

Dans un article sous le titre "Un saut qualitatif dans la réforme du champ religieux", publié par le site d'information "Machahid 24", le journaliste a estimé que cette plateforme, lancée il y a quelques semaines par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, "est une réalisation de grande importance dans le cadre de la stratégie royale de réforme du domaine religieux".

Pour M. Saoud Al Atlassi, la réforme de ce domaine "ne concerne pas seulement l'aspect du culte (...) mais plus fondamentalement la relation avec les comportements sociaux (...) des comportements liés aussi aux liens du citoyen avec son pays et ses concitoyens, le but étant de les encadrer, les enrichir et les fructifier".

A cet égard, l'auteur de l'article a souligné que cette plateforme "n'est pas un simple chapitre de plus dans le plan de réforme de la pratique religieuse dans ses dimensions sociales et culturelles marocaines", mais plutôt un "saut qualitatif supplémentaire dans le référentiel culturel et religieux de l'islam en général", car elle est disponible sur un espace numérique ouvert sur le monde, pour tout questionneur, chercheur, étudiant ou intéressé par le Hadith du Prophète. La plateforme est d'autant plus importante qu'"elle est le fruit d'un travail d'oulémas marocains qui ont révisé le matn (la matière) du hadith, différenciant les authentiques des faibles, créés ou à chaine de transmetteurs faible".

Selon le journaliste, il s'agit "d'une tentative, susceptible de créer, dans la pratique et à travers l'interaction, les questionnements, les vérifications et les corrections au niveau de la plateforme de 10.000 hadiths, le "Sahih" des hadiths du Prophète qui éclaircissent les comportements sociaux et orientent vers la pratique religieuse juste dans notre époque".

Et de souligner "les nombreux chapitres importants de la vision de réforme du champ religieux, dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait l'un des leviers de Son projet de réforme moderniste pour le Maroc, que le ministère des Habous et des affaires islamiques met en œuvre, citant la gouvernance des mosquées, la formation des imams, la formation des Mourchidates, les cours d'alphabétisation dans les mosquées et la création de moyens audiovisuels. Lesquels créent un environnement de repères de la culture islamique, dans le cadre des données et des chemins propres à notre époque, contribuant à promouvoir nos aspirations et à créer des espaces et des institutions culturelles jouant le rôle de ponts entre le culturel et le religieux".

L'auteur de l'article a conclu que cette plateforme est un "fait historique qui aide à une action consciente et saine".