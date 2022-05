Maroc: Une entreprise de services intelligents voit le jour à Al Hoceima, grâce à l'INDH

Al Hoceima — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à Al Hoceima a permis à plusieurs projets prometteurs et innovants de voir le jour et se tailler une place sur le marché provincial et ailleurs.

Parmi les projets pilotes et novateurs qui ont vu le jour dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", notamment son axe lié au soutien à l'économie sociale et solidaire, figure la Société "Elhakouni Smart Services", basée à Bni Bouayach dans la province d'Al Hoceima.

Créée et gérée avec brio par Mohamed Elhakouni, un jeune ambitieux titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en Intelligence des affaires de l'Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) de Tanger, cette Société, qui propose ses services depuis avril 2021, s'est appuyée au début sur ses propres ressources.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, le jeune entrepreneur, titulaire aussi d'un master en systèmes informatiques de la Faculté des sciences et techniques (FST) de Tanger en 2019, a souligné que la Société, à cette époque, s'est focalisée sur les services numériques, notamment la création de sites électroniques et d'applications mobiles, la conception de systèmes de production et de marketing au profit d'entreprises marocaines et étrangères, ainsi que l'accompagnement de sociétés et l'offre de services liés à la création d'entreprises et l'étude de projets, en plus des services administratifs au profit d'associations et de coopératives.

M. Elhakouni, qui a accumulé une riche expérience dans les domaines de E-commerce, des systèmes informatiques et d'imprimerie, s'est félicité de l'appui accordé par l'INDH à son entreprise, qui lui a permis d'élargir ses activités pour y inclure le marketing, l'impression numérique, la publicité, ainsi que de nouveaux services, tels que la création de vidéos marketing pour les entreprises et les professionnels dans la province d'Al Hoceima et ailleurs.

Ce projet a nécessité une enveloppe budgétaire globale de 167.000 dhs, dont 100.000 dhs (60%) comme contribution de l'INDH et 42.000 Dhs débloqués par le programme "Intelaka", alors que la somme restante a été mobilisée par le porteur de ce projet, qui a généré 3 emplois directs et 4 indirects.

Ce jeune entrepreneur a fait remarquer que sa Société dispose de matériels sophistiqués, notamment des ordinateurs développés et des machines pour divers types d'impression, et reçoit tout au long de l'année des commandes du Maroc et de l'étranger, soulignant que la répartition des tâches entre les membres de l'entreprise se fait en toute fluidité, grâce à une plateforme numérique interne de gestion administrative et de communication.

En plus des services numériques et du e-marketing, a-t-il ajouté, la Société opère dans le domaine de l'impression, notamment à travers la réalisation de différents types de panneaux publicitaires et l'impression thermique sur les chemises, les tasses, les médailles et les chapeaux, ainsi que la création de cartes de visite et de tout type de cartes à caractère professionnel.

Soucieuse de contribuer à la promotion de la formation et la formation continue, l'entreprise reçoit, de temps à autre, dans sa salle de formation, des étudiants stagiaires de l'ENSA, de la FST d'Al Hoceima et de l'OFPPT, pour développer leurs capacités et expertises dans les domaines de l'informatique et de l'économie, a relevé M. Elhakouni, notant que d'autres formations sont proposées aux professionnels.

Les travaux vont bon train également pour le lancement prochain d'une plateforme numérique, qui fournit des services à l'ensemble des professionnels et assure leur accompagnement dans leurs opérations professionnelles.

A vrai dire, la Société "Elhakouni Smart Services" est un modèle à suivre pour de nombreuses startups espérant parvenir à se frayer une place sur le marché provincial et national, ainsi que pour les jeunes qui veulent transformer leurs idées en entreprises, qui contribuent à la promotion du développement économique et social.