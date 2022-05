Maroc Fashion Week, du 2 au 4 juin à Marrakech

Casablanca — Maroc Fashion Week se tiendra du 02 au 04 juin 2022 à Marrakech, à l'initiative de l'Oriental Fashion Show (OFS), en partenariat avec l'hôtel Mandarin Oriental Marrakech.

"Après Paris et Milan, l'Oriental Fashion Show met le cap sur Marrakech. Pour sa 46è édition, Oriental Fashion Show collabore pour la deuxième fois avec Mandarin Oriental, Marrakech et organisent ensemble la première édition de la Maroc Fashion Week", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Une édition qui se déroulera sur 3 jours et accueillera plus de 20 maisons de Couture, Caftans et prêt-à-porter de différentes nationalités. Au programme, défilés de mode, conférences de presse, workshops et soirées cocktail.

Choisie pour sa notoriété internationale, Marrakech est la ville la plus représentative de la mode et de la créativité au Maroc. Une ville où se côtoient le passé et le présent sur fond d'art de vivre et de savoir-faire artisanal uniques, Marrakech ouvrira ses portes pour la première Fashion Week internationale de la mode qui sera organisée par le Mandarin Oriental Marrakech, et l'Oriental Fashion Show.

Le temps d'un week-end, la ville ocre redeviendra une capitale internationale de la mode comme elle le fut dans le passé pour bon nombre d'icônes de ce milieu.

Maroc Fashion Week vous invite à venir découvrir la ville ocre pour faire des rencontres enchanteresses et découvrir une nouvelle expérience où se conjuguent mode, art, culture, patrimoine et création artistique.

Un "Red Carpet" fera également partie du programme et rayonnera grâce à la présence de nombreuses célébrités venues d'Europe et du Moyen Orient, parmi elles: Leila Aziz, Dorra Zrouk, Farrah El Dibany lojain Omran, Mahira Abdelaziz...

Depuis 15 ans, l'OFS organise des défilés de grande envergure dans les plus belles capitales du monde. Leader dans la mode orientale et incubateur de talents au-delà des frontières, l'OFS ne cesse d'innover, de se développer... et de faire rêver.

Pour sa 46ème édition, l'Oriental Fashion Show lance avec le Mandarin Oriental Marrakech, la Maroc Fashion Week. Ils ont convié une presse spécialisée venue de Paris, Milan, Londres Dubaï et du Maroc.

Toujours soucieux de rendre hommage au patrimoine touristique du Maroc, cet événement est un formidable levier de développement économique pour le tourisme et pour celui de l'industrie de la mode.

D'autres hôtels de luxe à Marrakech tels que le Fairmont Royal Palm hôtel et le riad La Brillante ont, également, ouvert leurs portes à l'Oriental Fashion Show pour créer une symbiose parfaite entre le monde de la mode, l'hôtellerie et celui de la gastronomie marocaine.

La marque de luxe TOUIL s'est également associée à cette 46ème édition de l'OFS pour offrir une touche de douceur sucrée aux fines bouches, ainsi que Europcar, ISDIN, Al Sagheer group, Visaonska, le pavillon de la Casbah, Topmodel of universe et 8skyprocuction.

Pour la partie médias, L'Oriental Fashion Show s'est associé à la première chaîne de mode Fashion Channel, et à la plateforme My Luxury Life, première plateforme d'influence au Maroc dédiée aux marques de luxe.

L'OFS partage les mêmes valeurs d'excellence et de perfection avec ses différents partenaires durablement.