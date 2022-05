Maroc: L'expérience du pays de lutte contre le terrorisme émane d'un engagement ferme au service de la prospérité du citoyen africain (Ambassadeur)

Addis — L'expérience du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme émane de l'engagement ferme du Royaume au service de la prospérité et du bien-être du citoyen africain, a affirmé, mercredi à Malabo en Guinée Equatoriale, l'Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

M. Arrouchi qui conduit la délégation marocaine aux travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine, préparatoire aux Sommets extraordinaires sur les questions humanitaires, la lutte contre le terrorisme et les changements anti constitutionnels de gouvernement en Afrique, prévus vendredi et samedi à Malabo, a relevé que les nombreux défis auxquels est confrontée le Continent africain, dont notamment le sous-développement, la pauvreté, l'émigration, les guerres et les conflits, poussent les jeunes à se jeter dans les bras des groupes extrémistes et terroristes et les radicaux qui mettent tout en œuvre pour amener ces jeunes à les rejoindre et à s'attaquer aux sociétés imprégnées des valeurs de liberté, d'ouverture et de tolérance.

L'expansion de l'idéologie jihadiste constitue un grand défi pour l'Afrique, particulièrement au Sahel et d'autres régions du Continent et ce, suite à la défaite d'Al-Qaeda en Afghanistan et Daesh en Iraq et au Levant, a souligné M. Arrouchi, notant que la combinaison de cette idéologie avec les conflits et tensions régionaux qui prévalent dans le continent, est exploitée par les mouvements séparatistes.

Le diplomate marocain a également mis en garde contre la prolifération du terrorisme et son interdépendance de plus en plus avérée avec les mouvements séparatistes en Afrique, soulignant la nécessité de prendre en compte le lien indéfectible entre la sécurité et la stabilité en interne et en externe.

Evoquant les actions entreprises par le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme, M. Arrouchi a mis en valeur l'approche marocaine multidimensionnelle proactive, pratique et pragmatique tenant compte des aspects juridiques et sécuritaires, religieux et socio-économiques.

Sur le plan juridique, le Maroc a adopté sa première Loi de lutte contre le terrorisme en 2003 qui a été modifiée par la suite en 2011 et en 2015 en vue de son harmonisation avec les conventions internationales, a rappelé l'Ambassadeur.

Au niveau sécuritaire, le Maroc a renforcé les mesures de sécurité intérieure en créant le plan Hadar en 2014 et le Bureau central d'investigations judiciaires en 2015, dont l'objectif est de confronter les défis du terrorisme, a ajouté le diplomate marocain.

Côté religieux, le Maroc a adopté une réforme religieuse unique pour reconstruire le champ religieux, a dit M. Arrouchi qui a également cité la création de l'Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, Morchidates et Morchidines qui reçoit des étudiants du Maroc et de l'Afrique, la Fondation Mohammed VI pour les Oulémas Africains pour promouvoir l'Islam modéré et la tolérance religieuse et assurer la sécurité spirituelle des Marocains et des Africains et leur présenter une bonne compréhension des percepts et nobles valeurs de l'Islam pour s'écarter des tentations extrémistes.

Parmi les efforts pour promouvoir l'Islam modéré contre l'extrémisme violent en Afrique, le Maroc a initié un programme de formation des Imams du Mali, Libye, Tunisie, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, les Maldives et le Nigéria, a ajouté le diplomate marocain qui également a évoqué les actions prises sur le plan soci-économique.