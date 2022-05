Maroc: Une délégation d'étudiants canadiens en visite à la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus

Rabat — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a reçu, dernièrement à Rabat, une délégation de 22 étudiants canadiens à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke (Québec).

La visite de ces étudiants en master de coopération internationale s'inscrit dans le droit fil de la politique d'ouverture de la Fondation sur les divers départements et établissements publics, qu'ils soient marocains ou étrangers, et de promotion de ses expériences pionnières en matière de protection des détenus et d'accompagnement post-carcéral, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

Elle a offert une opportunité pour la délégation canadienne de prendre connaissance des actions de la Fondation Mohammed VI et de ses prestations en termes de suivi et d'aide à la réinsertion des détenus après avoir purgé leur peine de prison.

L'accent a été en outre mis sur la coordination avec les différents secteurs publics dans le souci d'un ancrage des valeurs de citoyenneté et de dignité humaine, mais aussi de la culture des droits de l'Homme. Cet effort, souligne la Fondation, est déployé dans la droite ligne de la vision royale en la matière et de la stratégie intégrée visant l'inclusion professionnelle et économique des pensionnaires des établissements pénitentiaires et des centres de protection de l'enfance.

D'autre part, les étudiants canadiens ont pris connaissance des activités pédagogiques de la Fondation Mohammed VI, à l'occasion d'une visite des centres d'accompagnement de réinsertion de Béni Mellal (10 mai) et de Meknès (20 mai).

La délégation a également visité le centre de protection de l'enfance de Meknès, de même qu'elle a pris part à une cérémonie caritative marquée par un show sportif des enfants. Au cours de cette cérémonie, les étudiants canadiens ont offert des présents symboliques aux pensionnaires du centre.