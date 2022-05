Seychelles: L'alimentaire et les services aux Seychelles coûtent 13% de plus qu'en 2019, selon la Banque centrale

Le pouvoir d'achat des Seychellois a considérablement baissé en raison d'une augmentation de près de 13% du prix des aliments et des services depuis décembre 2019 jusqu'en avril de cette année, a déclaré jeudi un responsable de la Banque centrale.

Le responsable de la recherche et des statistiques à la Banque centrale des Seychelles (CBS), Brian Commettant, a déclaré que même si les activités économiques nationales se redressent, l'économie reste fragile et le niveau d'incertitudes reste élevé.

En avril, les prix ont augmenté en moyenne de 0,4% par rapport au mois de mars. La comparaison d'une année sur l'autre a montré une augmentation de 2,2% tandis que le taux d'inflation sur 12 mois a augmenté de 7,5%.

M. Commettant a ajouté qu'en tant que petit pays qui dépend fortement du monde extérieur, les développements mondiaux doivent être suivis de près car ils ont un impact direct sur l'économie des Seychelles.

"Nous produisons peu et importons beaucoup et, à ce titre, nous devons tenir compte de l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, en particulier sur les prix des matières premières dans le pays, qui ne cessent d'augmenter", a déclaré M. Commettant.

"CBS est conscient que de nombreux Seychellois ajustent et priorisent leurs dépenses là où ils le peuvent, pour faire face à cette situation difficile, et de notre point de vue, cela devrait continuer autant que possible", a-t-il ajouté.

M. Commettant a également déclaré que la politique monétaire de CBS reste assouplie et que l'institution n'envisage pas de la resserrer car la situation devrait encore s'améliorer.

Arrivées de touristes en hausse, les réserves de change restent stables

Malgré la hausse des prix des matières premières et des services, depuis le début de l'année, le pays a connu une augmentation significative du nombre d'arrivées de touristes et des revenus liés au tourisme.

De janvier à avril, les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont reçu un total de 110 155 visiteurs contre seulement 21 030 pour la même période l'année dernière.

En termes de contribution directe en devises, l'estimation est de 184 millions de dollars pour les quatre premiers mois de l'année, contre seulement 36 millions de dollars pour la même période en 2021.

Pour les devises sur le marché, CBS a déclaré qu'elles s'élevaient à 317 millions de dollars, soit 70% de plus qu'à la même période l'an dernier. Pour la même période cette année, la demande a été de 301 millions de dollars. Ainsi, depuis le début de l'année, la demande est inférieure à l'offre.

La réserve de CBS s'élève à 666 millions de dollars au 24 mai, avec 507 millions de dollars comme réserves internationales nettes, ce qui est de l'argent que le pays peut dépenser.