Algérie: Le Président Tebboune s'entretient en tête-à-tête avec son homologue italien

Rome — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu jeudi à Rome en tête-à-tête avec son homologue italien, M. Sergio Mattarella.

Les entretiens qui se sont déroulés au Palais présidentiel du Quirinal ont été élargis aux délégations des deux pays.

Un accueil solennel avait été réservé au Président Tebboune au Palais du Quirinal de la part de son homologue italien, M. Sergio Mattarella, conformément aux us italiens.

Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux Présidents ont passé en revue un détachement de la Garde nationale républicaine italienne qui leur a rendu les honneurs.

Le Président Tebboune a ensuite salué les hauts responsables italiens venus l'accueillir et pris une photo souvenir avec son homologue italien.

Le Président de la République est arrivé mercredi à Rome pour une visite d'Etat de trois jours en Italie, à l'invitation du président Mattarella.

Au premier jour de sa visite, le Président Tebboune a rencontré des représentants de la communauté algérienne établie en Italie et écouté leurs préoccupations et propositions.

Le Président Tebboune est accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de l'Energie et des Mines, des Travaux publics, des Transports, du Tourisme et de l'Artisanat, de la Culture et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up.

Cette visite d'Etat revêt une "importance particulière dans le raffermissement des liens d'amitié historiques et le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment au volet économique, dans le cadre d'une vision nouvelle des deux Présidents visant à insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique entre les deux pays voisins et amis", avait indiqué un communiqué de la Présidence de la République.