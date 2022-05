Burkina Faso: Massacres de populations civiles - Et ça s'appelle djihadistes !

On en tremble encore d'effroi. Le mercredi 25 mai 2022, des habitants de Madjoari qui fuyaient les actes terroristes pour se réfugier à Pama, chef-lieu de la province de la Kompienga, ont été pris pour cible par des terroristes. Bilan : une cinquantaine de morts.

Cette boucherie intervient seulement quelques jours après une autre semblable perpétrée à Gorgadji où le dimanche 22 mai dernier, une quarantaine de civils ont été lâchement assassinés par des hordes sanguinaires. Comment ne pas établir une relation de cause à effet entre ces massacres et la mise en déroute la veille de terroristes qui avaient en ligne de mire le détachement militaire de Bourzanga ? Mais mal leur en a pris.

Des dizaines d'individus de cette Engeance, voire une bonne centaine selon certaines sources, ont, en effet, été neutralisés par les vaillantes Forces de défense et de sécurité (FDS) burkinabè, soutenues par la Force française Barkhane ainsi que des militaires nigériens. Ces tueries en l'espace de quelques jours sonnent donc comme des mesures de représailles après que ces terroristes ont été taillés en pièces dans le Bam.

Hélas, ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière que des innocents aux mains nues sont dans le collimateur de cette hydre tentaculaire qui nous étouffe depuis maintenant de longues années. Pas plus tard que le 14 mai dernier dans cette localité martyre de Madjoari, 17 civils ont été tués et 7 autres blessés.

C'est à croire qu'ils sont devenus totalement fous, furieux et il faut certainement que l'on s'attende de plus en plus à ce qui semble être des actes de désespoir de criminels acculés dans leur dernier retranchement et qui à défaut de s'en prendre aux hommes de tenue vont se rabattre sur des proies faciles comme les citoyens alors que hélas, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Burkinabè.

Mais quelle gloire y a-t-il à s'en prendre ainsi à de pauvres populations désarmées ? Quel salut céleste espère-t-on en massacrant ainsi des enfants du bon Dieu ? Le même Dieu que pourtant ces fous qui ne croient ni en Dieu ni au Diable invoquent avant de perpétrer leurs crimes. Et ça s'appelle djihadistes !