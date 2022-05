Afrique: Le Sommet turco-africain des médias tient sa première session à Istanbul

Les sessions du sommet des médias turco-africains se sont poursuivies ce matin avec la participation du Soudan, à l'hôtel Hilton d'Istanbul.

Lors de sa première session, le sommet a traité de plusieurs documents de travail présentés comme des discussions entre plusieurs journalistes, diplomates et responsables.

Ils ont traité des troubles à l'heure des crises persistantes de toutes sortes, de leur définition, du nouvel ordre mondial et du rôle des médias sociaux, ainsi que les partenariats turcs comme solution.

Le sommet a débuté hier, coïncidant avec la Journée de l'Afrique, qui tombe le 25 mai de chaque année, dans le but de renforcer la coopération entre les journalistes turcs et africains, de partager des expériences et de renforcer les relations.

Plus de 80 journalistes de 45 pays africains, des diplomates africains, des fonctionnaires de droit public et privé en Turquie et des universitaires participeront au sommet.