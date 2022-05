Sud-Soudan: Des résultats du mécanisme conjoint entre le Soudan et le Soudan du Sud

- Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a informé des résultats des réunions du mécanisme politique et de sécurité conjoint entre le Soudan et l'État du Soudan du Sud. Al-Burhan, dans son bureau, était la délégation du Mécanisme conjoint de sécurité politique, en présence du conseiller du président de la République du Soudan du Sud, le président Salva Kiir Mayardit, pour les affaires de sécurité, le lieutenant-général Tut Galwak, le Le ministre de la Défense Yassin Ibrahim Yassin et la ministre de la Défense de l'État du Soudan du Sud, Angelina Ting, disposent du mécanisme politique et sécuritaire conjoint. Al-Burhan a dirigé l'activation des travaux des mécanismes d'accords conjoints entre les deux pays et l'accélération du rythme de mise en œuvre de ses dispositions au profit des peuples des deux pays.

Le ministre de la Défense, Yassin Ibrahim Yassin, a déclaré, dans un communiqué de presse, qu'Al-Burhan avait dirigé la mise en œuvre de toutes les questions liées à la place Abyei, et les arrangements pour que les points de passage sur la bande frontalière deviennent des zones d'intégration et contribuent à améliorer les relations bilatérales entre les deux pays et en les transférant vers des horizons plus larges.

La ministre de la Défense de l'État du Soudan du Sud, Angelina Ting, a affirmé l'accord des deux parties sur les questions soulevées, la résolution des obstacles et l'ouverture des canaux de communication en ouvrant les points de passage frontaliers et d'autres mesures pour servir les intérêts communs des peuples du deux pays. Angelina a ajouté que, lors de la réunion, Al-Burhan a appelé à davantage d'efforts pour éliminer tous les obstacles qui empêchent le flux de coopération entre les deux pays.